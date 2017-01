Lokale kerken organiseren Week van Gebed

BARNEVELD/VOORTHUIZEN - Van 15 tot 22 januari 2017 vindt de Week van Gebed plaats. De gebedsweek staat volledig in het teken van verzoening en zal terugblikken op 500 jaar Reformatie. Met de slogan 'Jouw hand, mijn glimlach' wordt het thema concreet. Wereldwijd komen christenen in de Week van Gebed samen voor bezinning en gebed voor elkaar, hun land en voor de nood in de wereld. Ook in Barneveld en Voorthuizen zijn er oecumenische gebedsbijeenkomsten. Ieder die wil meebidden is van harte welkom.

De gebedssamenkomsten in Barneveld vinden plaats op:

Zondag 15 jan. 18.30 uur startviering in de St. Catharinakerk, Langstraat 36, voorganger kapelaan Karel Donders

maandag 16 jan. 19.30 uur gebedsviering St Catharinakerk, Langstraat 36

dinsdag 17 jan. 20.00 uur gebedsviering PGBarneveld, loc. Bethelkerk, Groen van Prinsterenlaan 2

woensdag 18 jan. geen viering

donderdag 19 jan. 19.30 uur Herv. Kerk, loc. Goede Herderkerk, Jan Seppenplein 1

vrijdag 20 jan. 19.30 uur PGBarneveld, loc. Immanuëlkerk, Achterdorpstraat 5

zaterdag 21 jan. 14.00 uur tot 16.00 uur gaat het "op kerkenpad". Er wordt dan langs de kerken gewandeld, die deze week mee gedaan hebben met de gebedsweek en er wordt daar even stilgestaan bij symbolen die we met elkaar gemeen hebben.

Met als thema: Licht van Christus. Start bij de Bethelkerk, Groen van Prinsterenlaan 2 om 14.00 uur

In Voorthuizen zijn de gebedssamenkomsten op:

Maandag 16 januari in De Kandelaar, De Ruijterlaan 4, Voorthuizen

Dinsdag 17 januari in Odulf, Budkestraat 26, Voorthuizen

Woensdag 18 januari in Bethabara, Van den Berglaan 79, Voorthuizen

Donderdag 19 januari in Ned. Ger. Kerk, Hoofdstraat 202, Voorthuizen

Vrijdag 20 januari in de Ger. Kerk, Hoofdstraat 142, Voorthuizen

Tijd van de gebedssamenkomsten in Voorthuizen van 19.00-20.00 uur

Door heel Nederland zijn honderden plaatselijke gemeenten uit verschillende kerkverbanden actief tijdens de Week van Gebed. De gebedsweek is een initiatief van MissieNederland (een christelijke netwerkorganisatie) en de Raad van Kerken. Beide organisaties bieden ondersteunende gebedsmaterialen. Voor volwassenen, jongeren en kinderen zijn er bijvoorbeeld gebedsboekjes met korte overdenkingen en gebedspunten.

De centrale bijbeltekst is dit jaar 2 Korintiërs 5:14-20, waarin de apostel Paulus oproept tot verzoening. De slogan 'Jouw hand, mijn glimlach' is een beeld van deze verzoening. Door elkaar een hand te geven is er fysiek contact en maak je het weer goed. De reactie daarop, bijvoorbeeld een glimlach, laat zien dat verzoening van twee kanten komt. Het is aan ons om te reageren als iemand ons de hand reikt.