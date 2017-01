Rondleidingen Radio Kootwijk

KOOTWIJK - Een van de meest opmerkelijke gebouwen van Nederland ligt midden op de Veluwe: het voormalige zendstation Radio Kootwijk. Enigszins mysterieus door de uitvoering in gewapend beton en metershoge ramen. Staatsbosbeheer organiseert ook in 2017 weer rondleidingen door het imponerende zendstation en omringende natuurgebied. Je kunt op zaterdag 14, 21 of 28 januari of op zondag 8, 15 of 22 januari met een gids van Staatsbosbeheer mee.

De gids laat tijdens de rondleiding de historie van Radio Kootwijk tot leven komen. Bij ontvangst met een kop koffie of thee wordt een korte film bekeken over de rijke geschiedenis van Radio Kootwijk. Er volgt een korte wandeling door de omliggende natuur en een bezoek aan de pomphuisjes. De gids neemt zijn gasten natuurlijk ook mee door het gerestaureerde gebouw en vertelt over de architectuur, techniek en het leven in het dorp Radio Kootwijk. Met een beetje geluk ervaart men vanaf de toren de weidsheid van de Veluwe!

De excursies beginnen om 13.00 uur en duren circa 2,5 uur. De kosten zijn € 14,75 euro per volwassene en € 7,75 euro voor kinderen tot en met 12 jaar. Aanmelden vooraf is noodzakelijk, kijk op www.staatsbosbeheer.nl/ontdekradiokootwijk. Verzamelen bij de portiersloge tegenover de watertoren (Radioweg 9, 7348 BG Radio Kootwijk). Parkeren op de parkeerplaats van Staatsbosbeheer.