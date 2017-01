Met ‘The MuSix’ samen op reis…

BARNEVELD – The MuSix komen DV 14 januari weer naar de Bethelkerk in Barneveld. Na het succesvolle concert in 2016 komen de 6 bevriende muzikanten naar Barneveld voor een afwisselend instrumentaal concert. In de maanden januari en februari touren The MuSix door Nederland. In Alblasserdam, Barneveld, Hasselt, Vriezenveen en Yerseke wordt geconcerteerd.

De musici die hun medewerking verlenen zijn Maria Knops op de harp, Martha van Gent dwarsfluit, Corrie Wielink viool, Csaba Erdös cello, Arie van der Vlist en Lennert Knops op orgel en piano.

De concerten voor jong en oud kenmerken zich door de ongedwongen sfeer waarin het mogelijk is om ontspannen te musiceren en te luisteren.

Het programma uit (licht) klassieke muziek. Een zeer gevarieerd programma met spectaculaire werken, maar ook romantische ingetogen muziek. Dat alles rond het thema ‘Samen op reis’. Een muzikale wereldreis waar in een gevarieerde mix in de uitvoering van stylen met muziekinstrumenten ten gehore wordt gebracht.

De entreeprijs voor het concert is € 10,- per persoon. Reserveert u vooraf, dan ontvangt u 25% korting per persoon van de hoofdsponsor Gezinsenergie.nl. Reserveer dus snel via www.nieuwjaars-concert.nl.

Aanvang van het concert is 19.30 uur. Kerkdeuren zijn vanaf 19:00 uur open.