Nieuw: Middagcursus voor moeders!

Middagcursus voor moeders en oma 's: creatief met (klein) kinderen aan de keukentafel.

Voor iedereen die houdt van creatief bezig zijn met kinderen en wel ideeën kan gebruiken, is deze nieuwe cursus! Tijdens deze 8 weken durende cursus maakt men kennis met heel veel mogelijkheden. Iedere week wordt een ander materiaal centraal gesteld, De cursisten krijgen technieken en heel veel ideeën aangereikt ( bijv. hout, papier, wol) De laatste les wordt besteed aan cadeautjes en traktaties . Aan het eind van de cursus hebben de cursisten een map met minstens 100 ideeën om thuis mee aan de slag te gaan.

De cursus wordt gegeven door Liesbeth Zethoven, docent Beeldende Vorming, op de donderdagmiddag van 13.00u.-15.00u. in de Schaapskooi aan de Essenerweg 109-bis van Atelier Terlouw . Kosten van de cursus incl. materialen, een map, koffie / thee/ iets lekkers zijn € 125,-

Opgave individueel of als groep via de site www.atelierterlouw.nl of telefonisch : 06-52311930