CJG Barneveld organiseert gratis workshop "In contact met je puber"

BARNEVELD - Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Barneveld en de samenwerkende zelfstandige kindertherapeuten in Barneveld organiseren op woensdag 1 februari 2017 een interactieve workshop "In contact met je puber".



De workshop is bedoeld voor ouders van kinderen van 10 tot 18 jaar. Tijdens de workshop staan de volgende vragen centraal:

? Hoe zorg je er voor dat je in contact komt en blijft met je (pre)puber?

? Hoe werkt het brein van pubers?

? Hoe zorg je er voor dat het contact met je (pre)puber op een fijne manier verloopt?



De interactieve workshop wordt gegeven door ervaren en deskundige professionals:

? Speltherapeut Alette van Huigenbos

? Kindercoach, Kind- & Jeugdtherapeut Lettie van Geresteyn

? Speltherapeut Brenda Fielt-Haklander



Praktische informatie

Datum: Woensdag 1 februari 2017

Tijd: 20.00-21.30 uur

Locatie: Centrum voor Jeugd en Gezin Barneveld, Bouwheerstraat 52, Barneveld

Voor wie: Ouders van kinderen van 10 tot 18 jaar

Toegang: Gratis

Aanmelding: Vóór 27 januari 2017 via info@cjgbarneveld.nl o.v.v. naam, aantal personen en

naam van de cursus

Informatie: www.cjgbarneveld.nl of 0342-414816