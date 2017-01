ChristenUnie: 'verlichting gaat voor bewoners uit'

BARNEVELD - De ChristenUnie vindt het ongewenst, dat er nieuwe woningen worden opgeleverd in straten, waarvan de verlichting nog niet in orde is. Dit temeer daar is gebleken, dat auto's, geparkeerd op onverlichte plekken, eerder het risico lopen, opengebroken te worden.

Raadslid Henk Wiesenekker heeft het college daarom vragen gesteld over de aanleg van straatverlichting in nieuwbouwwijken.

De CU heeft begrepen, dat er onlangs opnieuw woningen zijn opgeleverd in de nieuwbouwwijk Veller, "terwijl de straatverlichting nog verre van compleet was. Dit zorgt ervoor dat er veel donkere plekken zijn, ook op plekken waar voertuigen geparkeerd staan. Dit terwijl het afgelopen jaar juist werd geconstateerd, dat er veel inbraken in voertuigen plaatsvonden in deze wijk."

Ook in een stukje nieuwbouw in wijk de Lors (Nesciostraat) zijn onlangs woningen opgeleverd. "Dit terwijl hier de straatverlichting nog geheel niet aangelegd was". Deze situatie vindt de ChristenUnie niet wenselijk. "Het beïnvloedt de veiligheidsgevoelens van bewoners in negatieve zin en kan zorgen voor gelegenheidscriminaliteit."



De ChristenUnie wil weten, hoe het komt, dat de straatverlichting pas later aangelegd wordt en volledig functioneert dan dat

woningen worden opgeleverd? "Wat kan het college doen om de straatverlichting eerder in de gewenste staat te brengen?"

Ze wil graag, dat het college er op toeziet, dat straatverlichting in nieuwbouwwijken voortaan geheel aangelegd is en functioneert op het moment dat de woningen opgeleverd worden.