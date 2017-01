Automobilisten nemen het fietspad over spoor  Baron van Nagellstraat

BARNEVELD/HARSELAAR – Het is stil op de Baron Van Nagellstraat en Stationsweg in Harselaar. Heel stil. Na de afsluiting van de spoorwegovergang kan het autoverkeer niet meer rechtstreeks van Voorthuizen naar Barneveld of naar de snelweg rijden. Toch proberen regelmatig automobilisten of ze er nog door kunnen. Onwetendheid? ,,Ik zie er dagelijks wel een stuk of vijfentwintig voor de wegafsluiting staan en vervolgens omkeren,'' schat J. Tolboom van het gelijknamige Esso tankstation.

Door Leo Polhuys

Ook een buurtbewoner bevestigt dat kennelijk nog niet iedereen weet dat de weg is afgesloten. ,,Ik zie ook regelmatig auto's stoppen voor het spoor en heb ook wel eens gezien dat er een auto over het fietspad glipt. Gevaarlijk om zo de weg af te snijden.'' De waarneming van de buurtbewoner wordt even later bevestigd; een bedrijfsauto rijdt, komende vanaf Voorthuizen, doodleuk over het fietspad richting Barneveld. Wegafzettingen of niet. De bestuurder heeft geluk want even later rijdt een politie auto langs. ,,De politie heeft gezegd dat ze zullen surveilleren om te zien of er geen over de Wencopperweg rijdt dat er niet hoort,'' is het commentaar van A. Snieder en A. van Middendorp. ,,Als wij naar Voorthuizen moeten, rijden we over de Wencopperweg. Dat mag omdat we bestemmingsverkeer zijn. Als dit niet zou kunnen, zouden we helemaal over Barneveld en industrieterrein Harselaar moeten rijden., In de spits, als alles vol staat, ben je dan wel drie kwartier kwijt. Op dit moment ervaren we nog niet zoveel overlast. Maar dat komt natuurlijk ook omdat de werkzaamheden nog maar net zijn begonnen.'' Een achterbuurvrouw: ,,Er liggen alleen nog maar betonblokken om de boel af te sluiten. Voor ons maakt het niet zoveel uit, we kunnen gewoongebruik blijven maken van de Wencopperweg, als bestemmingsverkeer. Als je geen bestemmingsverkeer bent en je gebruikt deze weg als sluiproute, maak je kans op een boete. Het is eigenlijk wel lekker rustig zo, je hoort bijna geen verkeer meer…''

Nog even terug naar Tolboom van het tankstation. ,,Ik kan natuurlijk heel goed merken dat de weg is afgesloten. De afgelopen dagen heb ik vijf klanten gehad. Maar dat wist ik natuurlijk van te voren. Ik verhuis binnenkort naar de nieuwe locatie bij het Hulpverleningscentrum. Het oude tankstation wordt op korte termijn gesloopt in verband met de aanleg van de tunnel.'' Woon je aan de ,,Barneveldse'' kant van de spoorwegovergang, dan moet je, om de snelweg of Voorthuizen te bereiken, kilometers omrijden. Voor bedrijven en bewoners aan de ,,Voorthuizer'' kant van de spoorwegovergang is er niet zoveel aan de hand, zo lijkt het. ,,Behalve natuurlijk als je vaak naar Barneveld moet. Maar voor de snelweg zitten we hier goed,'' zegt een woordvoerder van een bedrijf. ,,We hebben goed contact met de gemeente dus als er voor ons iets verandert, horen we het vanzelf. ,,Wij komen meestal binnen via Harselaar en niet via Barneveld,'' zo zegt een medewerker van BK Trailers. ,,Voor ons heeft de afsluiting van het spoor dus niet zoveel gevolgen.'' Een bewoonster die niet met de naam in de krant wil: ,,Wij kunnen onze oprit nog steeds in en uitrijden en ook kunnen we hier voorlopig wel blijven wonen. Maar de communicatie van de gemeenten uit is niet al te best. We moesten uit de Winterkrant Voorthuizen vernemen dat de boel op 2 januari zou worden afgesloten.''

Omleidingsroutes

In verband met de aanleg van de Harselaartunnel wordt doorgaand verkeer via twee routes omgeleid. Omleidingsroute Oost: Energieweg / Mercuriusweg / Hanzeweg / Verbindingsweg naar de Wesselseweg / Wesselseweg en vervolgens richting Kootwijkerbroek (links) of Barneveld (rechts) en v.v.'Omleidingsroute West: Harselaarseweg / Nijkerkerweg en vervolgens richting A30 (rechts) of Barneveld (links). Tot het najaar kunnen fietsers gebruik blijven maken van de huidige fietspaden. Na de zomer start de aanleg van een tijdelijke fietsoverweg. Daarna kunnen fietsers alleen van deze fietsoverweg gebruik maken. De route wordt omgeleid via Energieweg, Gildeweg, fietsoverweg, Wencopperweg en Stationsweg (v.v.). De werkzaamheden zullen naar verwachting twee jaar in beslag nemen.