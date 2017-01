Vivaldi en Bach in Zaterdagmiddagmuziek

NIJKERK - In de Zaterdagmiddagmuziek in De Fontein op 14 januari staat een concert met muziek uit de barokperiode op de rol. Een klassiek concert met muziek van Vivaldi, Händel, Monn en Bach. Uitgevoerd door Richard Vos (orgel, klavecimbel) en het Paulusensemble (een strijkersensemble).

Richard Vos heeft gestudeerd aan het Nederlands Instituut voor Kerkmuziek in Utrecht waar hij in 1993 zijn diploma behaalde. Hij volgde de hoofdvakken orgel (bij o.a. Bernard Winsemius) en kerkmuziek (bij o.a. Arie Eikelboom en Jan Jansen). Aansluitend studeerde hij Muziekwetenschappen aan de Rijksuniversiteit in Utrecht.

Richard is cantor-organist in de Pauluskerk te Baarn en organist in de Nieuwe kerk te Huizen. In beide kerken heeft hij een maandelijkse concertserie waarin hij als solist, begeleider of koorleider optreedt. In de Domkerk in Utrecht is hij één van de vesper-organisten.

Het Paulusensemble is een professioneel ensemble ontstaan vanuit de Pauluskerk in Baarn. De basisbezetting van het ensemble wordt gevormd door Laura de Boer (1e viool), Esther Damsma (2e viool), Kyra Philippi (altviool), Hilde Verweij (cello) en Richard Vos (klavecimbel/orgel). Het ensemble treedt regelmatig solistisch op in de Pauluskerk in Baarn tijdens de maandelijkse Paulusconcerten. Daarnaast verleent het ensemble medewerking als begeleidingsorkest.

Het programma voor deze middag.

Naast een solowerk door Richard op het Škrablorgel wordt dit instrument ook ingezet bij het bekende orgelconcert in Bes van Georg Friedrich Händel. Bij de andere werken heeft telkens een andere speler een solistenrol. Violiste Laura de Boer soleert in de variatiereeks "La Follia" van Antonio Vivaldi en celliste Hilde Verweij in het Celloconcert in g-Moll van Georg Matthias Monn. Als besluit van dit concert staat het prachtige 6e Brandenburgs Concert van Johann Sebastian Bach op het programma.

Het concert begint om 16.00 uur en eindigt rond de klok van 17.00 uur.

Toegangsprijs is € 8,00 inclusief een consumptie. Tot en met 14 jaar is de toegang gratis

Na afloop van het concert is er gelegenheid voor onderlinge ontmoeting onder het genot van koffie, thee of een frisdrankje.

Volgend zaterdagmiddagconcert is 11 februari door Rien Donkersloot – organist van de Joriskerk te Amersfoort met medewerking van Francien Post op fluit.

Zie ook de website van De Fontein www.defontein-nijkerk.nl