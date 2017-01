Zomer-Orgelconcertserie

VOORTHUIZEN - De Orgelcommissie van de Gereformeerde kerk van Voorthuizen (Hoofdstraat 142) organiseert dit jaar weer een zestal orgelconcerten. Bekende Nederlandse organisten zullen het Hendriksen en Reitsma orgel deze zomer bespelen. De organisten zijn via de beamer visueel te volgen.

Na afloop van de concerten is er in de ontmoetingsruimte gelegenheid om na te praten over het concert onder het genot van een gratis kop koffie.

De uitgenodigde organisten hebben aantrekkelijke programma's samengesteld. Het is zeer de moeite waard om deze concerten te bezoeken.

Evert van de Veen zal na het succes van vorig jaar opnieuw een verzoekprogramma spelen op zaterdag 19 augustus. Voor dit concert kunnen na elk concert in de serie verzoeken worden ingediend. Ook kunnen verzoeken t/m/ 12 augustus worden doorgegeven via info@evertvandeveen.nl Evert van de Veen zal uit de verzoeken een programma samenstellen.

De serie voor 2017 ziet er als volgt uit:

Zaterdag 15 Juli Evert van de Veen

Zaterdag 22 Juli Arjan Breukhoven

Zaterdag 29 Juli Herman van Vliet

Zaterdag 05 Augustus Arjan Veen

Zaterdag 12 Augustus André van Vliet

Zaterdag 19 Augustus Evert van de Veen (verzoekprogramma)



De concerten beginnen om 19.30 uur. De entree bedraagt € 6,- (Kinderen tot 15 gratis)

Iedereen is van harte welkom.