The Blue Caps Barneveld kijkt terug op een goed jaar.

Heren Sociëteit “The Blue Caps Barneveld”, bestond afgelopen november al weer 2 jaar. In zijn nieuwjaarstoespraak kon preses Theo Koiter terug kijken op een goed 2016. In het afgelopen jaar hebben we weer een aantal nieuwe leden mogen begroeten, die zich allemaal bij ons thuis voelen. De wekelijkse inloopochtenden voorzien in een behoefte en worden goed bezocht. Dank aan Thomas Bouw. Verder zijn er het afgelopen jaar 6 uitstapjes geweest en is er een lezing gehouden. Ze voldeden allemaal aan de doelstelling van onze sociëteit om met elkaar leuke, interessante, of nuttige dingen te ondernemen. Dank voor de organisatoren. Verder is het leuk om te zien dat de leden onderling regelmatig van elkaars expertise gebruik maken. Sommigen hebben elkaar zelfs tijdens vakanties nog opgezocht! De meeste leden waarderen ook hooglijk dat het lidmaatschap nauwelijks verplichtingen met zich mee brengt. Je kunt afhaken wanneer je wilt en aanhaken wanneer je wilt. Kortom, alle reden om op de ingeslagen weg door te gaan. De eerste uitstapjes voor het komend jaar staan al weer op de rol.