Oehoe: Het goede recht voor nieuwkomers

Als een rat niet snel genoeg is, pak ik 'm. Tegenwoordig piept hij dan nog wel eens iets over 'recht' en 'beroep', dat hij wil aantekenen. 'Je kijkt teveel televisie', zeg ik dan en bijt zijn nek door. Alleen snelle ratten hebben rechten.

U bent het er niet mee eens? Ik kan een blikje Whiskas openmaken en die rat laten gaan. Het gevolg is een overvloed aan luie dikke ratten, die ook nog eens obstinaat hun rechten claimen. Ik waarschuw u, daar wordt u niet blij van!

Volgens mij is dat wat er bij jullie is misgegaan. Een meid, die een onderneming wil leiden, moet harder lopen dan haar manlijke collega's. Een arbeidersjongen moet vechten om professor te worden, de zoon van een professor niet.

Dat is niet rechtvaardig, maar als je daar met wetgeving teveel en te snel iets aan probeert te doen, bewijs je die mensen uiteindelijk een berendienst. Je verstoort namelijk een natuurlijk proces. Nieuwkomers hebben zich altijd moeten invechten, in het Romeinse Rijk, in het latere Nederland, in Pruisen, in Amerika... Het kost bloed, zweet en tranen én tijd. Mensen met een goed hart willen dat graag overslaan. Maar het proces is voor alle betrokken partijen noodzakelijk. Wie zich invecht, oogst waardering en respect. Daardoor ontstaat ruimte voor 'de nieuwe'. Zelf wint hij of zij daardoor aan zelfvertrouwen, maar leert óók om zich aan te passen aan de heersende normen.

Een winkelier wil gewoon geen hoofddoek achter zijn kassa, net zo min als iemand, die z'n gezicht met talloze piersings opgetuigd heeft. Dat is geen discriminatie. Het is simpelweg zo, dat een cassière neutraal moet zijn en niet moet opvallen. Dat is de norm.

Wie met een godsdienst binnenkomt, die vol is van z'n eigen gelijk en superioriteit heeft sowieso al een probleem. Daar is namelijk geen ruimte voor in 'het Westen'. Hier is alleen ruimte voor godsdiensten, die respect hebben voor andere godsdiensten. Wie een discreet hangertje draagt, irriteert niemand, wie een irokezenkapsel of een hoofddoek draagt, zet zichzélf apart.

Daar kun je van alles van vinden, maar je moet niet de wereldverbeteraar gaan spelen ten koste van jongens en meiden, die gewoon een toekomst willen opbouwen. Die moeten weten, waar ze aan toe zijn. Dáár hebben ze recht op!