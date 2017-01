Faam Werkt onderscheiden voor naleving CAO

BARNEVELD - Faam Werkt heeft de Flexweter Award 2016 gewonnen in de categorie "CAO naleving". In deze categorie gaat de titel naar dè onderneming die de cao het meest correct naleeft. De uitslag in deze categorie wordt bepaald middels een preventieve CAO screening.

De screening is vergelijkbaar met een SNCU controle, maar dan preventief. De uitslag wordt bepaald op basis van de loonsom. De onderneming met de beste score (procentueel minste afwijkingen) krijgt de titel Flexweter® van het jaar. Een echte prestigetitel dus.

In de categorie CAO naleving heeft Faam Werkt de award voor Flexweter® van het jaar 2016 in ontvangst mogen nemen. Op donderdag 29 december werd met dit mooie nieuws en de befaamde trofee naar Barneveld afgereisd om daar de award te overhandigen aan Wim Zwerus, eigenaar van Faam Werkt.

"Wij zijn een bureau voor personeelsbemiddeling, inmiddels bijna 10 jaar gevestigd in Barneveld", aldus Zwerus. "We zijn sterk regionaal georiënteerd met name gericht op banen voor de lange termijn of vast. Vanaf 30 maart 2015 geldt voor flexmedewerkers dat ze vanaf de eerste werkdag betaald worden volgens de inlenersbeloning, dus de beloning die geldt bij het bedrijf waar ze gaan werken. Dit onder het motto ''gelijk werk, gelijk loon''. Een hot issue de afgelopen jaren bij werkgeversorganisaties, vakbonden maar ook in politiek Den Haag.

Uiteraard staan wij achter gelijke behandeling van vast personeel en flexkrachten. Ook zijn we voorstander van strikte handhaving van deze regelgeving door de controlerende instellingen binnen onze branche. Dat voorkomt dat uitzendbureaus gaan concurreren op de arbeidsvoorwaarden van de flexmedewerker. Helaas zijn er momenteel nog best veel malafide bureaus die zich niet aan de regels houden en de inlenersbeloning niet toepassen.

Daarom zijn wij erg blij met deze gewonnen award, het is een beloning voor ons werk en de kwaliteit die wij nastreven."