ruilduo vertelt over avontuur in schaffelaartheater in barneveld

BARNEVELD - Vier jaar geleden begon het met een gratis konijn dat ze kregen via Marktplaats. Door slim te ruilen via de handelssite wisten Albert Klein Haneveld en Stefan Egberts het konijn om te zetten in een fortuin en belandden ze aan de roulette tafel in Las Vegas. Beide heren hebben hun avontuur verwerkt tot inspirerende theatertour. In het Schaffelaartheater vertellen Albert en Stefan over hun lessen en avonturen.

De vraag aan het publiek is om iets te ruilen mee te nemen, want iedereen kan ruilend rijk worden. Van konijn naar fortuin is op donderdag 12 januari om 20:15 uur te zien in het Schaffelaartheater in Barneveld.

De mannen Albert en Stefan begonnen vier jaar geleden aan een hun ruilavontuur. Ze wilden kijken of ze buiten het systeem om een fortuin konden verdienen. Hun gratis Marktplaats konijn werd omgezet in onder andere een halogeenoven, een dakpannenlift, een kunstwerk en een Rolls-Royce tot een luxe appartement aan een skipiste in Duitsland. Ze verkochten het huis en zetten het hele bedrag in aan een roulettetafel in Las Vegas.

"Het was een onvoorspelbaar en waanzinnig avontuur waarin we ontzettend veel hebben geleerd", aldus Albert. Weten hoe je met lege handen rijk kunt worden door te ruilen? Aan de hand van filmfragmenten van hun ruilproject vertellen zij tijdens de theatervoorstelling in Barneveld over bijzondere ontmoetingen, morele dilemma's, hun vriendschap en de reacties die dit project oproept.