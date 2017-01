Burger Initiatief: "Betonnen wand past niet in woonwijk"

BARNEVELD - Raadslid Shane Lasscher (Burger Initiatief) wil van het college weten, waarom er langs een speelplaats aan de Wethouder Zanderbergenlaan ter hoogte van De Hoeksteen een betonnen keerwand wordt geplaatst, die niet past in de groene woonwijk en - in strijd met eerdere toezeggingen - in de vakantieperiode.

Lasscher stelt vast, dat vandaag begonnen is met het vervangen van de bestaande - houten - keerwand tussen het verhoogde speelveld en de parkeerplaats aan de Wethouder Zandbergenlaan. "Door verschillende aanwonenden werden wij aangesproken over deze werkzaamheden. Met name de uitvoering van de keerwand roept vragen op. Waar de oude keerwand, die er ruim 30 jaar heeft gestaan, in hout was uitgevoerd en iets extra's deed voor het aanzicht van de buurt, wordt er nu een kale betonnen keerwand geplaatst. Verder in de wijk is geen beton op een dergelijke zichtbare manier aangebracht. Wij kunnen ons indenken dat het de verwachting is dat een betonnen keerwand een langere levensduur heeft dan een houten keerwand."

Lasscher wijst er echter op, dat het genoemde speelterrein aan het einde van de zomer 2015 geheel op de schop is gegaan en er toen grote werkzaamheden zijn uitgevoerd. "Tijdens deze werkzaamheden is ook een stuk van de keerwand afgebroken. De keerwand is toen niet hersteld of vervangen. In het voorjaar van 2016 is het terrein weer onder handen genomen omdat de afwatering onvoldoende was. Ook toen is er geen werk gemaakt van de keerwand."

In het ontwerp van het speelterrein is volgens Lasscher een aantal bomen ingetekend. Deze bomen zijn tot op heden niet geplaatst.

Uitstraling

"Bent u het met ons eens dat een betonnen keerwand die rond een meter boven het maaiveld / straatniveau uitsteekt, een geheel andere uitstraling heeft dan eenzelfde wand van hout?" vraagt Lasscher het college. "Kunt u de aanwonenden begrijpen als deze aangeven, dat de uitstraling van hun woonomgeving en daardoor het woongenot wordt aangetast door een dergelijke betonnen keerwand direct in het zicht van hun woningen?"

Het BI-raadslid vindt, dat een betonnen keerwand in deze wijk niet past bij het natuurlijke karakter van de van het openbaar meubilair, dat voornamelijk is uitgevoerd in hout en groen gemoffeld metaal. Recent zijn er nog houten bruggen en vlonders vervangen door nieuwe houten bruggen en vlonders. "Bent u het met ons eens dat een kale betonnen wand onbedoeld uitnodigt tot het zetten van graffiti?"

Lasscher wil weten, of er een mogelijkheid is, dat de betonnen keerwand na voltooiing afgewerkt wordt met een houten façade, zodat deze keerwand beter in het landschap opgenomen wordt.

Daarnaast wil hij weten, waarom er, ondanks de toezeggingen van Wethouder E. Fokkema, toch werkzaamheden verricht worden aan speelplaatsen in een vakantieperiode.

De aanwonenden zouden verder graag zien, dat de bomen die in het oorspronkelijke ontwerp geprojecteerd waren, geplaatst worden.

Ook zouden de bewoners graag willen, dat de gemeente onderzoekt, of er aan de rand bij de keerwand laag blijvend groen geplaatst kan worden als natuurlijke ballenvanger. Op dit moment is er veel overlast van ballen die vanaf het speelveld op de auto's geschoten worden.