Wheemschool wint schooldamtoernooi

BARNEVELD - Woensdagmiddag 4 januari heeft het schooldamtoernooi van gemeente Barneveld plaats gevonden, mede mogelijk gemaakt door De Bunte Vastgoed uit Ede. Gedurende de middag streden 82 kinderen van de basisscholen uit gemeente Barneveld om de ereplaatsen in vier groepen. De beste school werd de Wheemschool uit Voorhuizen.



In de gecombineerde groep 4/5 werden in totaal 7 ronden gespeeld. De nummer één Guus Kulk, van de Wheemschool, stak met kop en schouders boven de rest uit. Hij wist alle wedstrijden overtuigend te winnen. Mart Bunt werd knap tweede. De strijd om de derde plek was tot aan de laatste ronde erg spannend. Uiteindelijk wist Jim Docter de beker voor de derde plek binnen te halen.



Ook in groep 6 had de nummer één een ruime voorsprong op de achtervolgers. Levien Cysouw van de Prins Willem Alexanderschool wist al zijn partijen te winnen en had drie punten voorsprong op zijn eerste achtervolger. Sanna van de Brink werd de nummer twee en Robin van Beusekom werd met één punt minder derde.



In groep 7 werden in totaal 8 ronden gespeeld. Marcus Roos van de Koningin Wilhelminaschool werd hier de overtuigende winnaar. Door al zijn wedstrijden te winnen was hij onbereikbaar voor de concurrentie. Op drie punten afstand werd Lucas van Middendorp tweede. De strijd om de derde plek was ongekend spannend. Uiteindelijk wist Remco van de Veer op weerstandspunten de derde plaats te pakken.



De strijd in groep 8 was ongekend spannend. Timun Brunekreeft en Claudia van Daatselaar gingen lange tijd gelijk op. Langheen wist Claudia van Daatselaar Timun Brunekreeft achter zich te houden. Door een nederlaag in de één na laatste ronde van Claudia wist Timun de koppositie te pakken en stond deze niet meer af. Hiermee mag Timun Brunekreeft, van de Koningin Wilhelminaschool, zich een jaar lang de beste schooldammer van de gemeente Barneveld noemen. De strijd om de derde plek was minstens net zo spannend. Uiteindelijk wist Micha van de Vis de derde plek te veroveren.



Naast de ereplaatsen in de groepen werd er gespeeld om de De Bunte Vastgoed-wisseltroffee. De punten van de vier hoogst geëindigde kinderen waren bepalend welke school dit jaar de wisseltroffee mee naar huis mocht nemen. Vorig was het de beurt aan de Van den Berghschool. Dit jaar mocht de Wheemschool de wisseltroffee in de lucht houden. In de groepen 5, 7 en 8 presteerde de Wheemschool bijzonder goed, waarmee ze de titel 'beste damschool' binnen haalde. Tweede werd Koningin Wilhelminaschool, de Van de Berghschool werd derde.



Naast het dammen mochten de kinderen op de foto met Pinky. Pinky is een grote zachte knuffelbare dammascotte. Veel kinderen gingen op de foto met Pinky. Foto's van deze middag zijn te vinden op de facebookpagina van Dam Vereniging Voorthuizen www.facebook.com/damverenigingvoorthuizen



Kinderen die vaker willen dammen en die training willen krijgen, zijn vanaf dinsdagavond 10 januari van harte welkom in 't Trefpunt van 18:45 uur tot 19:30 uur. De lessen tot aan de zomervakantie worden gratis verzorgd.



Eindstanden

Groep 4/5 (top drie)

1. Guus Kulk 7-14 2. Mart Bunt 7-11; 3. Jim Docter 7-10;

Groep 6 (top drie)

1. Levien Cysouw 7-14; 2. Sanna van de Brink 7-11; 3. Robin van Beusekom 7-10;

Groep 7 (top drie)

1. Marcus Roos 8-16; 2. Lucas van Middendorp 8-13; 3. Remco van de Veer 8-10;

Groep 8 (top drie)

1. Timun Bruinekreeft 8-14; 2. Claudia van Daatselaar 8-13; 3. Micha van de Vis 8-12;