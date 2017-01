Gezellige Snertloop onder Winterse omstandigheden

DE GLIND - In De Glind werd zaterdag 7 januari 2017 onder winterse omstandigheden voor de 27e keer de traditionele snertloop georganiseerd.

De jeugd en de recreanten gingen eerst van start om een ronde van 2,7 kilometer af te leggen. Door de sneeuw en ijzel was het parcours nog een beetje glad maar desondanks ging een grote groep enthousiastelingen van start. Winnaar van de zogeheten 'kleine Ringlaan' werd Lydia Wingelaar. Zij liep de snertloop in de snelle tijd van 17:52.

Daarna was het de beurt aan de senioren. Zij liepen een afstand van 6,4 kilometer, tweemaal de 'grote Ringlaan'. Robert Wingelaar was in een tijd van 26:38 de snelste. Hij was daarmee ruim een minuut sneller dan Steven Knotters (27:54). Snelste vrouwelijke deelneemster was Veronique De Klein (29:48).

Na afloop van de snertloop stond er voor iedereen een kom lekkere erwtensoep klaar en kregen alle deelnemers een herinneringsvaantje. De tijdentabel is terug te vinden op de website http://snertloop.jeugddorp-deglind.nl.

De organisatie bedankt alle sponsoren en vrijwilligers voor hun inzet en kijkt terug op een zeer succesvolle activiteit die zeker voor herhaling vatbaar op zaterdag 6 januari 2018!