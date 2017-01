er is weer kunst te zien in de barneveldse etalages

BARNEVELD - Zaterdag is Kunstetalages, de route langs kunst in Barneveldse etalages, geopend. Maar liefst 35 ondernemers uit Barneveld Centrum en 35 Barneveldse kunstenaars hebben de krachten gebundeld om te laten zien, wat voor moois Barneveld te bieden heeft.

Yvette Woestenenk en Sandervan den Brink - centrummmanagers als opvolgers van Karelien Druiff - verrichtten samen met voorzitter Jan Joosten van de BMV, de opening bij Ward's Art.

De route is af te halen bij Ward's Art op het Dijkje 5, De Gewoonste Zaak Langstraat 95 of Sophia's Coffee/Oh me Oh my Langstraat 12. Downloaden kan ook door de button aan te klikken op www.wardsart.nl/kunstetalages/

Het publiek bepaalt tot 4 februari wat het de mooiste etalage vindt.