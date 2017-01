huisdieren in de kunst te zien in galerie zuid

HARSKAMP - Negen kunstenaars nemen deel aan de expositie "Huisdieren in de kunst". Van 11 januari tot en met 8 april kunt u deze tentoonstelling bekijken in Galerie Zuid te Harskamp. Doordat iedere kunstenaar het thema op zijn eigen wijze heeft uitgewerkt is een afwisselend geheel ontstaan en wordt het thema vanuit vele kanten belicht.

Marian Brouwer is een fijnschilderes die met aandacht voor detail en stofuitdrukking haar onderwerpen op doek of paneel zet. Op een klein doekje kijkt een konijn je, door een gat in een kartonnen doos, vrijmoedig en vertederend aan. Luuk Scholten maakt kleurhoutsnedes en olieverfschilderijen. Een regelmatig terugkerend thema in zijn collectie is de huiskat die voor het raam naar buiten zit te kijken. Gezien vanuit de donkere contour van de kat ontrolt het landschap zich met forse streken voor je ogen. De keramische huisdieren van Els Bleijenberg zien er qua vorm en techniek bijzonder goed uit. Haar dieren hebben iets menselijks over zich en zijn innemend door de diepere, veelal humoristische, dubbele bodem. Dinie de Zeeuw(Bennekom) plaatst haar dieren soms in een wiskundig geblokte omgeving. Het verschil tussen de strakke vlakken en een natuurlijk gevormde en gestructureerde kat zorgt voor een boeiend contrast. De monotypes van Krista Verwoerd hebben door hun eenvoud in vorm en kleur een grote overtuigingskracht. Tini van Gijtenbeek zet haar papegaaien en andere dieren met gevoel voor sfeer en kleur op het doek. Levensecht en karaktervol kijken ze je uitdagend aan.

Ans van der Zweep, Hanneke Bruinjé en Guus Kuit maken het negental vol met kleuretsen, keramiek en droge naalden. Tot en met 8 april kan men "Huisdieren in de kunst" bekijken in Galerie Zuid, Molenweg 109 te Harskamp op woensdag, vrijdag en zaterdag van 14.00 tot 17.00 uur. De toegang is vrij. (meer informatie vindt u op www.galeriezuid.nl )