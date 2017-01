De Boekenkast van Lien den Hartog

De Bibliobus is in Stroe al lang verleden tijd. Maar met de boeken, die Lien den Hartog door de jaren heen heeft verzameld, zou je een flinke bus kunnen vullen. Lien vertelt dat ze al zo lang ze zich kan heugen geabonneerd is op de romanserie van Zomer en Keuning en daarvoor uitgeverij Kok. "Maar", zegt Lien "ik doe ook wel boeken weg hoor. Ik zou anders niet weten waar ik ze neer moet zetten. En ik leen ook tassen vol boeken uit aan vriendinnen. Ze weten me altijd wel te vinden voor een boek."

Door Elly Mulder

STROE – Toch staat er geen imposante boekenkast in de woonkamer. Lien loopt naar de slaapkamer om met een stapel boeken terug te komen. "Ik lees altijd in bed", verklaart ze.

"Televisie kijken scheelt me niet zoveel, dus ik ga meestal tegen tien uur naar bed. En dan lees ik altijd nog even. Soms een half uur, soms drie kwartier. Totdat m'n ogen moe worden, dan leg ik het boek aan de kant." Ze pakt er nog een tas vol boeken bij, die klaar staat om uitgeleend te worden. Boeken van schrijfsters als Gerda van Wageningen, Greetje van den Berg en Johan van Dorsten."

Wat spreekt haar zo aan in deze boeken? "Het zijn vaak verhalen over heel actuele dingen zoals drugsgebruik, mishandeling of gezinsproblemen. Dingen die je zelf ook mee zou kunnen maken en dus dicht bij je staan. Maar er zitten ook historische romans tussen, bijvoorbeeld over de oorlog. Het is echt heel verschillend. En de boeken lezen lekker weg, dat is ook wel prettig."

Leest ze ook wel andere genres? "Nee, detectives en zware literatuur spreken me helemaal niet aan. Ik hoef geen boeken, waar ik over na moet denken of waar ik 's nachts van wakker lig. Het moet gewoon lekker ontspannend zijn. Maar wél met wat inhoud."

Dialect

Favoriete schrijvers zegt Lien niet te hebben; is er misschien wel een boek dat haar is bijgebleven? "Ja, dat zijn twee boeken die nog van mijn moeder zijn geweest. De 'Moeder Geerte Omnibus', dat zijn echte streekromans met dialect. Thuis waren ook altijd boeken, dus ik heb het lezen echt van huis uit meegekregen."

Is ze wellicht lid van een leesclub? "Nee, het is niets voor mij om over een boek te moeten praten. En als ik zie wat je dan moet lezen. Ik heb wel eens zo'n boek geleend, maar daar kom ik gewoon niet doorheen."

Wel lid van de bibliotheek? "Vroeger wel, toen de jongens nog naar school gingen. Maar daarna niet meer. Ik vond niet altijd waar ik naar zocht, dus was er snel uitgekeken. Zo'n abonnement als dit vind ik heerlijk. Je krijgt iedere keer weer nieuwe boeken toegestuurd, zonder dat je iets hoeft te kiezen. En af en toe kun je er een paar extra bestellen. Prima zo!"



Naam: Lien den Hartog

Woonplaats: Stroe

Leeftijd: 68 jaar

Burgerlijke staat: getrouwd met Gerrit

Kinderen: drie jongens

Kleinkinderen: drie jongens en een meisje

Voormalig beroep: Medewerkster detailhandel

Hobby's: creatief bezig zijn