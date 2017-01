Reformatie vandaag nieuw boek Barnevelder Klaas van der Zwaag

Reformatie vandaag is de titel van het nieuwste boek van Barnevelder dr. Klaas van der Zwaag. Het boek telt zo' n dertienhonderd pagina's en is tweedelig. Eind februari/begin maart ligt het in de boekhandel. Een maand of wat later volgt de officiële presentatie. ,,Dat gebeurt in het bijzijn van een rooms-katholiek, iemand uit de evangelische wereld en uiteraard een vertegenwoordiger van de reformatorische kerken,'' zegt de 61-jarige auteur, in het dagelijks leven journalist kerk en religie bij het Reformatorisch Dagblad.

Door Leo Polhuys

BARNEVELD – De aanwezigheid van vertegenwoordigers van de drie stromingen onderstreept het grote belang dat Van der Zwaag hecht aan het gesprek tussen mensen van verschillende geloofsrichtingen. ,,Het is, juist in deze tijd van secularisatie, zó belangrijk om met elkaar in gesprek te zijn om van elkaar te leren. We moeten erg oppassen dat we geen karikaturen van elkaar maken. '' Rode draad in het lijvige boek is het vijf eeuwen durende debat tussen de kerken van de Reformatie en Rooms-Katholieke Kerk en vertegenwoordigers van het radicale christendom, met name in de doperse en anabaptistische traditie . ,,Kenmerk van deze bewegingen is dat men steeds terug wil naar de bron en een persoonlijke relatie met God wil onderhouden. Vaak zie je dat ook deze bewegingen na verloop van tijd zelf een instituut worden en op zich ook weer een vernieuwing nodig hebben. In mijn boek stel ik de vraag hoe de Reformatie er vandaag de dag zou uitzien. Reformatie is niet iets statisch, maar een doorgaand proces. Reformatie is steeds weer nodig. Ja, ook in de Reformatorische kerken…'

Breed boek

Van der Zwaag begon zo'n drie, vier jaar geleden met het boek. ,,Ik hoefde er niet apart voor op pad om mensen te interviewen en kon gebruik maken van mijn kennis als religiejournalist. Ik zat overal dicht bij het vuur. Ik heb natuurlijk wel veel leeswerk verricht. Aanleiding voor het boek is uiteraard de viering (of herdenking?) van het begin van de Reformatie in 1517. '' Het is een breed boek geworden. Van der Zwaag beschrijft onder meer de opkomst van de doopsgezinden, de baptisten, piëtisten en opwekkingsbewegingen zoals die van Wesley anderhalve eeuw geleden en van de Pinksterkerken, dik honderd jaar terug. Het boek is ook actueel. Van der Zwaag: ,,Zo heb ik de allerlaatste ontwikkelingen meegenomen, zoals zeer recent de komst van de beweging De Laatste Reformatie naar Voorthuizen.''



Paus

Reformatie vandaag beschrijft ook de huidige ontwikkelingen in de Rooms-Katholieke Kerk. Van der Zwaag bestempelt ze als positief. ,,Mijn stelling is dat de Rooms-Katholieke Kerk en de kerken van de Reformatie dichter tot elkaar zijn gekomen. Rooms-katholieken zijn weer meer het belang van de Heilige Schrift gaan inzien, er is meer ruimte voor leken en de persoon van Jezus is veel centraler komen te staan. Denk onder meer aan de Jezusboeken van de vorige paus. En als ik zie hoe paus Franciscus het Evangelie voorleeft met zijn eenvoud en zijn praktische ideeën over milieu en vluchtelingen… Het is goed dat de paus laat zien dat een gelovige niet alleen vanuit de theorie leeft maar laat zien wat het geloof in het dagelijks leven uitwerkt. Ook heeft de Rooms-Katholieke Kerk inmiddels wel erkend dat de rechtvaardiging alleen uit geloof voortkomt en niet slechts door goede werken. Maar natuurlijk blijven er belangrijke verschillen zoals het ambt van de paus en de opvattingen over de sacramenten.'' In de visie van Van der Zwaag mag de kerk als instituut nooit tussen God en de mensen in komen te staan.

Van der Zwaag publiceerde eerder onder meer Afwachten of verwachten? De toe – eigening des heils in historisch en theologisch perspectief (2003) en Augustinus, de kerkvader van het Westen. Zijn leven, werk en invloed (2006).

Reformatie vandaag. 500 jaar Hervorming in debat met Rome en nieuwe vormen van dopers radicalisme. Klaas van der Zwaag, uitgeverij De Banier (Apeldoorn).