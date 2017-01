Meerwaarde denkt na over uitbreiding opleidingen

BARNEVELD - Dit schooljaar wordt er op De Meerwaarde nagedacht, welke uitbreidingsmogelijkheden voor verschillende opleidingen er zijn voor MBO locatie De Meerwaarde. Dit gebeurt in samenwerking met MBO Amersfoort en ROC A12, zo meldt de nieuwsbrief van de school.

Voor komend schooljaar zijn er plannen om bij voldoende aanmeldingen te starten met MBO opleidingen Economie en Ondernemen BOL niveau 3 en 4. Zoals het er nu uitziet zal er worden gestart met een basisjaar waarin de volgende sectoren worden aangeboden: Commercieel medewerker niveau 3, Junior account manager niveau 4 en Medewerker marketing en communicatie niveau 4.

Op de site van De Meerwaarde is inhoudelijke informatie te vinden over bovenstaande opleidingen. Ook kunnen aankomende studenten, die belangstelling hebben om hun opleiding voor Economie in Barneveld te volgen, zich nu al via de site aanmelden.

Verder blijft het mogelijk om bij MBO locatie De Meerwaarde de al bestaande opleidingen voor techniek en Zorg en Welzijn te volgen. Over deze opleidingen is op de site inhoudelijke informatie te vinden en kunnen studenten zich ook aanmelden voor het komende schooljaar.

Voor de beroepsopleidingen Techniek wordt nu de BBL niveau 2 en 3 variant aangeboden voor Installatietechniek, Electrotechniek, Metaaltechniek en Bouwtechniek.

Er zijn plannen om in Barneveld ook de opleiding Mechatronica BOL niveau 3 en 4 aan te bieden. Om dit te kunnen realiseren zal deze opleiding op z'n vroegst gaan starten met ingang van schooljaar 2018.

Binnenkort, 19 januari a.s. staat de regionale beroepenmarkt gepland. Deze vindt plaats in het hoofdgebouw van De Meerwaarde. Vanuit MBO locatie De Meerwaarde zullen daar ook medewerkers aanwezig zijn. Zij kunnen vertellen over de plannen en kansen, die er zijn voor het MBO in Barneveld. Ook dan kan men voor inhoudelijke vragen over opleidingsmogelijkheden bij MBO locatie De Meerwaarde terecht.