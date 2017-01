nieuwjaarsconcert met take five in voorthuizen

VOORTHUIZEN - In Kerkelijk Centrum Bethabara te Voorthuizen wordt zaterdag 28 januari een populair nieuwjaarsconcert gegeven. Aan het concert werkt de muziekgroep 'Take Five' mee. Take Five bestaat uit Leon Koppelman (panfluit), Annette Jumelet (viool), Peter Koetsveld (klarinet), Marien Souten (orgel) en Jan Peter Teeuw (vleugel).

Het programma voor deze avond is zeer divers: licht-klassieke meesterwerken, populaire composities, virtuoze solo's, een improvisatie op verzoek… Kortom: een gevarieerde muzikale avond voor het hele gezin!

De groep 'Take Five' maakten in 2014 en 2016 twee cd's, die zeer goed ontvangen werden. Beide cd's werden genomineerd voor een Zilveren Duif en kregen lovende recensies in de pers.

Leon Koppelman (1986) kreeg panfluitlessen van Gerard Rijken van Olst en de Roemeense virtuoos Nicolae Pirvu. Hij geeft regelmatig concerten en werkte mee aan diverse cd-opnamen. Samen met Jan Peter maakte hij vier cd's in de serie 'Leon in Concert'.

Annette Jumelet (1980) studeerde viool aan de Zeeuwse muziekschool bij Myra van Groendael, Arjan Kik en Annemarie Swimmen. Ze speelde in diverse orkesten en werkt geregeld mee aan concerten en zangavonden.

Peter Koetsveld (1961) studeerde klarinet aan het conservatorium in Den Haag. Van 1987 tot 1990 was hij eerste klarinettist bij het Cape Town Symphonic Orchestra in Kaapstad (Zuid-Afrika). Op dit moment is hij dirigent van diverse gospelkoren. Daarnaast is hij soloklarinettist in het New English Orchestra en het Hineni Symfonieorkest. In 2002 richtte hij het Kurios Klarinet Kwartet op.

Marien Stouten (1983) kreeg orgelles van Martin Mans en Rinus Verhage. Hij studeerde aan het conservatorium van Gent bij Ignace Michiels. Op dit moment is hij organist in Brouwershaven en Haamstede. Daarnaast werkt hij als opnametechnicus bij zijn eigen cd-label, Animato Music Productions en is hij eigenaar van Voxus Digital Organs. Marien werkte mee aan diverse cd-opnamen.

Jan Peter Teeuw (1987) is kerkorganist in Ridderkerk. Ook geeft hij regelmatig concerten, zowel als solist als als koorbegeleider. Van zijn hand verschenen diverse bundels met koraalmuziek (orgel en instrumentaal). Jan Peter werkte mee aan vele cd's, waaronder drie solo-cd's, opgenomen in Bolnes (2007), Leeuwarden (2009) en Purmerend (2013). Met Marien Stouten maakte hij twee vierhandige cd's, opgenomen in Recklinghausen (2010) en Dudelange (2012).

Het concert begint om 19.30 uur. De deuren aan de Van den Berglaan 79 gaan een halfuur voor aanvang open. De toegang is € 7,50 (kinderen gratis). Voor en na het concert zijn er cd's te verkrijgen van de musici. Ook zijn er diverse bundels (instrumentale) bladmuziek van Marien en Jan Peter te koop.

Meer informatie: www.janpeterteeuw.nl