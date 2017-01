Spoorzoeken: Prooidier in het bos

Ik loop twee keer per week een rondje hard in het Schaffelaarse bos. Als ik daarmee klaar ben vind ik dat het allerfijnst, trots op mezelf en zo. Toch merk ik dat mijn lijf het steeds beter aan kan, waardoor ik ook onderweg steeds meer geniet. Zoals bijvoorbeeld twee weken geleden toen het bos er sprookjesachtig uitzag.

De wit berijpte bomen lokten veel mensen naar buiten en er werd druk gefotografeerd in het bos. Menig prentje zal het de volgende kerst goed op een wenskaart doen.

Geweldig dat iedereen zo op zijn eigen manier van de natuur kan genieten.

Ook veel mensen wandelen met hun hond(en) in het bos. Ik kan me voorstellen dat het fijn is om je hond daar flink rond te laten rennen. Voor hardlopers is dat iets minder, zeker als je bang bent voor honden zoals ik.

Een standaard reactie van een hondenbezitter is: "hij doet niks hoor!" Dat zal best waar zijn, maar je weet natuurlijk maar nooit. Ik ben ooit gebeten door een hond, die achter mij aan kwam toen ik langs zijn erf liep. Ik liep niet eens hard en hij beet dwars door mijn spijkerbroek heen.

Laatst riep een stoere vrouw, die ook aan de wandel was en die mij stokstijf stil zag staan, toen er een hond op me af kwam: "Gewoon doorlopen joh, dat doe ik ook altijd". Ja, duh, daar heb ik wat aan, mensen die zelf niet bang voor honden zijn begrijpen niet dat anderen dat wel zijn.

Of zoals een paar weken geleden toen ik een man met twee prachtige honden aan zag komen. Ik weet niet wat voor soort honden het waren, maar ze hadden ranke lijven, stonden hoog op de poten en ik weet zeker, dat ze veel harder konden rennen dan ik. Dan sta ik meteen stil en dan hoop ik, dat de baas ze snel zal roepen en dat ze dan ook zullen luisteren.

De eigenaar van de honden keek me verbaasd aan en vroeg of ik bang was. Ik bevestigde zijn vermoeden. "Dan bent u een prooidier mevrouw, dat ruiken die honden". Nou dat is mooi, maar niet heus. Ik wil hondenbezitters niet kwetsen en ik heb er alle begrip voor, dat ze het fijn vinden om met hun hond in het bos te lopen, maar hou ze alsjeblieft onder appel. Dan kan ik weer relaxed een rondje hardlopen.