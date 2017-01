'Geloof en een Hoop Liefde' portretteert Voorthuizen

VOORTHUIZEN - Presentatoren Bert van Leeuwen, Henk van Steeg, Kefah Allush, Hella van der Wijst en Mirjam Bouwman gaan voor 'Geloof en een Hoop Liefde' op zoek naar authentieke dorpsverhalen, karakteristieke stadsgezichten en inspirerende verhalen over geloof, hoop en liefde in gemeente Voorthuizen. Kijk van donderdag 12 t/m donderdag 19 januari a.s. naar 'Geloof en een Hoop Liefde' in Voorthuizen om 17.50 uur op NPO 2.

Persoonlijk, onbevangen en herkenbaar: in 'Geloof en een Hoop Liefde' staat het geloof van de gewone Nederlander centraal. In het dagelijkse EO-programma gaan presentatoren Bert, Hella, Kefah, Mirjam en Henk op pad met bekende en onbekende dorpsbewoners die hen wegwijs maken in de lokale dorpsgewoonten en -gebruiken. De persoonlijke ontmoetingen leveren innemende, inspirerende en ontroerende verhalen op.

Voorthuizen

In de prachtige natuur van de Gelderse Vallei strijken we deze week neer in Voorthuizen.

In dit gezellige dorp ontmoeten we mooie en bijzondere bewoners van Voorthuizen. Bijvoorbeeld Gabrielle, zij woont al erg lang in de Gelderse gemeente. Opgegroeid in een zendingsgezin dacht ze zich niet goed thuis te voelen in Voorthuizen. Na verschillende bezoeken aan ontwikkelingslanden, samen met haar man, heeft ze inmiddels haar plek gevonden in het dorp. Aan Mirjam vertelt ze haar verhaal. Kefah ontmoet Eveline, tot haar 74e jaar ging zij als Eduard door het leven tot haar vrouw overleed. Door een opmerking van de dokter kwam ze uiteindelijk toch bij de Genderpoli terecht en werd haar gevoel, dat ze een vrouw was, bevestigd. En Henk gaat een dagje met Sanne op stap. Sanne de Bree rijdt iedere maand met een bus vol eten, speelgoed en kleding naar vluchtelingenkampen. Zo probeert ze haar steentje bij te dragen aan het welkom heten van vluchtelingen. Op het Geloof en een Hoop Liefde-bankje hebben Hella en Bert mooie gesprekken met diverse Voorthuizenaren. Henk gaat nog op zoek naar geloof in Huis en Hella deelt de GHL-letters uit.

De gewone dingen

?Het inmiddels vertrouwde NPO2-programma neemt de kijker iedere werkdag mee in haar zoektocht naar oprechte verhalen, unieke tradities en bijzondere mensen. In 'Geloof en een Hoop Liefde' zijn de kleine dingen groot: de presentatoren verbazen zich samen met de dorps- of stadsbewoners over de gewone dingen van het leven.

Thuis op 5

Ook in het dagelijkse radioprogramma 'Thuis op 5' staat Voorthuizen deze week centraal. Presentatoren Yvonne Sprunken en Petra de Joode gaan op zoek naar smakelijke geschiedenisverhalen, stadse zaken, slimme luisteraars en brengen natuurlijk hoopvolle muziek! Iedere werkdag van 22.00 tot 00.00 uur op NPO Radio 5. Kijk voor meer informatie: www.eo.nl/ghl.