Stamppotbuffet Run2Dayrunners Barneveld

Afgelopen week vierden de Run2DayRunners het nieuwe jaar met het inmiddels traditionele stamppotbuffet. Na de training in donker en koude gaat een bordje warm eten er wel in bij de hardlopers. Het buffet werd ook dit jaar weer verzorgd door de Roparunners Barneveld, team 257. Het team organiseert allerlei activiteiten om geld bij elkaar te brengen voor Roparun. De opbrengst van deze activiteit was 360 euro!