Nieuw beenspier-oefenapparaat voor IC-patiënten

EDE - Een wens van het medisch en verpleegkundig team van de Intensive Care (IC) van Ziekenhuis Gelderse Vallei ging maandag jl. in vervulling. Een oefenapparaat dat gebruikt wordt voor de revalidatie van IC-patiënten, een zogenaamde leg press, werd geschonken door de Stichting Vrienden.

Intensivist Marijke van der Steen nam het apparaat dankbaar in ontvangst: 'Het nieuwste apparaat voor het oefenen van de beenspieren is belangrijk voor het herstel van onze patiënten'. Sneller en meer bewegen zorgt voor een sneller herstel, juist ook tijdens het verblijf op de IC.



De Stichting Vrienden Ziekenhuis Gelderse Vallei liet deze bijzondere wens in vervulling gaan, met een bedrag van de voormalige huisomroep van het ziekenhuis. Huisomroep Gelderse Vallei stopte er vorig jaar mee en hield, na de afhandeling van hun taken en bezittingen, nog een mooi bedrag over.

Spierkracht trainen

Bij verblijf op de IC vermindert de spiermassa snel. Vooral patiënten die ernstiger ziek zijn en er langer verblijven, krijgen hiermee te maken. Spierversterkende oefentherapie helpt deze patiënten om actief te worden en zo sneller te kunnen staan en lopen. Dit voorkomt verder verlies van spiermassa en –kracht. Patiënten knappen sneller op, zowel op de verpleegafdeling als thuis.

Innovatie in zorg

De fysiotherapeuten werken volgens de laatste inzichten en richtlijnen op de IC. Ook loopt er een onderzoek naar mobiliseren (bewegen) op de IC door fysiotherapeut Bert Strookappe en zijn collega's. De afgelopen jaren zijn er effectieve hulpmiddelen voor bewegen bijgekomen, in samenwerking met intensivisten en verpleegkundigen. Alle hulpverleners zoeken steeds naar verbetering en innovatie om de zorg voor de meest kwetsbare patiënten te verbeteren. De inzet van deze leg press is een mooie aanvulling om IC-patiënten de meest optimale begeleiding te bieden.