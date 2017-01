Dominee-effect: 500 jaar Reformatie

Het jaar 2017 is een bijzonder jaar. Want het is dit jaar 500 jaar geleden dat de Reformatie begon. Historici laten de Reformatie beginnen op het moment waar Maarten Luther zijn 95 stellingen publiceerde. 95 kritische vragen aan de toenmalige Rooms-Katholieke Kerk. Zijn bedoeling was om de Kerk van binnenuit te reformeren. Dat lukte niet. Het leidde er toe dat er naast de Rooms-Katholieke Kerk nieuwe protestantse kerken ontstonden. De Protestantse Kerk in Nederland herdenkt de Reformatie door per provincie stil te staan deze grote gebeurtenis. In Barneveld zijn we van plan om op 31 oktober (Lutherdag) een bijeenkomst te organiseren in de Oude Kerk om stil te staan bij 500 jaar Reformatie.

Zonder Reformatie had

Nederland niet bestaan



Wat me opvalt is dat het vooral een binnenkerkelijk gebeuren is. Seculiere Nederlanders of 'andersgelovigen' zegt het niet zoveel. En dat is jammer, want de Reformatie heeft ons leven totaal veranderd. Ten goede, wat mij betreft. Ik durf de stelling aan dat Nederland niet eens had bestaan als er geen Reformatie was geweest. Ga maar na. Wij waren in die tijd een onderdeel van het Spaanse rijk. Doordat onze voorouders innerlijk tot de overtuiging waren gekomen dat de Rooms-Katholieke Kerk dwaalde, wilde men ook protestants worden. Dat mocht echter niet van de Spaanse koning Filips II. Daarom ontstond er een afscheidingsoorlog die 80 jaar duurde. Eigenlijk was dit een godsdienstoorlog. Men kwam in opstand tegen de Spanjaarden, omdat men niet meer Rooms-Katholiek wilde zijn. Onze voorvaderen hadden het Evangelie ontdekt. Dat Jezus is gekomen voor alle mensen die in Hem geloven. Wie je ook bent en wat je ook van je leven gemaakt hebt. Als je in Hem gelooft mag je zeker weten dat God je al je zonden vergeven heeft en dat je een toegang hebt gekregen om na dit leven de hemel in te gaan. Deze heldere tonen waren in de toenmalige Rooms-Katholieke Kerk verdwenen.

Uiteindelijk ontstond Nederland als zelfstandig land, los van Spanje. Pas nadat de Protestantse Kerk was ontstaan. De voorloper van de Protestantse Kerk (De Gereformeerde Kerk) ontstond immers in 1571 in Emden. Terwijl Nederland pas ontstaan is in 1579 (Unie van Utrecht). Hieruit kun je de opmerkelijke conclusie trekken dat Nederland ontstaan is als ruimte voor de Protestantse Kerk. Omdat onze voorouders protestants wilden zijn, is Nederland ontstaan. Zonder Reformatie waren wij nu misschien nog wel een provincie van Spanje geweest. En dat is nog het minst erge. Maar de Reformatie heeft ons ook geleerd om zelfstandig na te denken. We gaan niet op in de massa, maar de enkeling doet er toe. De Protestantse Kerk was democratisch georganiseerd. Een soortgelijk bestuursmodel heeft men uiteindelijk ook in ons land overgenomen. Kortom, onze nationale zelfstandigheid, onze vrijheid, onze aandacht voor het individu, onze democratie en het heldere zicht op het Evangelie zijn allemaal te danken aan de Reformatie. Wat mij betreft krijgen we 31 oktober allemaal een vrije dag om dit te herdenken.