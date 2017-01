Afgaanse vluchtelingenkindjes in het Licht gezet.

In het kader van het project "Kunst in de etalage" van Ward's Art Barneveld, bij de winkel "Lievelingslinnen"in de Emmastraat heeft dit schilderij van mijn hand een mooie plek gekregen in de etalage, gedurende de maand januari.

Ik dacht aan de reden waarom ik het schilderij had gemaakt. Ik heb het gemaakt naar aanleiding van een artikel over afgaanse vluchtelingenkindjes, een paar jaar geleden in het algemeen dagblad.

De blik van dit kleine meisje raakte mijn ziel, ging dwars door mij heen. Ze ziet er "besmeurd" uit, vies, onverzorgd en juist dat raakte me ook. Ik "moest" haar schilderen, en toen ze daar alleen in het midden van het doek stond, miste ik wat. Ik ben meer van de kindjes uit het krantenartikel gaan schilderen, er stonden er heel wat, zodat ze daar niet meer alleen stond.

Onderin een beeld van een verscheurd land, Afganistan, een land waaruit zij moesten vluchten, alleen, of met familie?

Het artikel ging over "Morgen moet het beter."

Deze kinderen mogen niet vergeten worden, kleine kinderen, nu al op de vlucht, geen vaste grond onder hun voetjes. Geen speelgoed, geen warm huis, geen stabiel leven, waarschijnlijk al veel kwijt geraakt, spullen, veiligheid, dierbaren.

Met het schilderen van deze kleine kindjes, wil ik ze symbolisch in het Licht zetten, opdat ze niet meer anoniem zijn, de aandacht krijgen die ze verdienen.

Morgen moet het beter, moeten er geen oorlogen meer zijn, geen verscheurde landen, geen mensen meer op de vlucht.

Morgen moet het beter!!

Ik ben blij dat deze kindjes nu een maand lang aandacht krijgen en daar in het Licht mogen staan!