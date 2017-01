Strategische keuzes voor TWR in 2017

BARNEVELD - 'Trans World Radio zet in op verdere samenwerking met andere organisaties en vooral kerken in 2017'. Dat zegt TWR-directeur Hubrecht Smits in zijn nieuwjaarstoespraak.

Smits staat stil bij meerdere speerpunten van de zendingsorganisatie dit jaar: 'TWR opent in 2017 een studio in Brugge voor het Vlaamse taalgebied; we hebben land aangekocht in Kenia om daar de dekkingsgraad te verhogen; en we gaan door met het project Verhoog de Zoon, om de vele volken van China te bereiken'.

Beleid

De veelheid aan landen, volken en talen wereldwijd vraagt om strategische keuzes. Daarbij wil TWR zich sterk maken voor verdere samenwerking met partnerorganisaties in binnen- en buitenland, en vooral met kerken.

Deadline

TWR heeft in 2017 onverminderd een missionair elan: 'Het is goed om uit te kijken naar de wederkomst van Christus. Tot die tijd hebben we een prachtige opdracht gekregen: om alle volken het Evangelie te brengen. Een mooie opdracht met een deadline'.

Video online

De nieuwjaarstoespraak is als video online te bekijken: www.transworldradio.nl/nieuwjaar2017