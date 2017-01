NGK De Ontmoeting doet beroep op ds. Drop

BARNEVELD - In de zoektocht naar een tweede predikant hebben de leden van Nederlands Gereformeerde Kerk De Ontmoeting Voorthuizen/Barneveld maandagavond besloten een beroep uit te brengen op ds. Reinier Drop (35) van de zustergemeente in Rijsbergen (Noord-Brabant).

Dat is besloten tijdens een speciaal hiervoor belegde gemeentevergadering in Voorthuizen. Een overgroot deel van de zowel ter plekke als schriftelijk uitgebrachte stemmen was voor het beroepen van ds. Drop. De kerkleden volgen daarmee een unaniem advies van de beroepingscommissie en de kerkenraad om ds. Drop te beroepen.

Met het beroep hoopt de kerk de vacature te vervullen die is ontstaan toen ds. Wieb Dijksterhuis eind januari vorig jaar vertrok naar de Nederlands Gereformeerde Kerk in Ermelo. Als ds. Drop instemt met het beroep wordt hij een collega van ds. Henk van der Velde. Begin februari moet duidelijk zijn of ds. Drop het beroep aanneemt.

NGK De Ontmoeting is een veelkleurige gemeente en telt ruim 900 leden. De leden ontmoeten elkaar doordeweeks in kleine kringen en zondags in de regel 's ochtends in het Johannes Fontanus College in Barneveld en 's avonds in het kerkgebouw aan de Hoofdstraat in Voorthuizen. Meer informatie over de kerk is te vinden op www.ngkdeontmoeting.nl.