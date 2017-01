Gemeente: 'Vermijd de (school)spitsen of kies voor de oostelijke omleidingsroute'

BARNEVELD - De gemeente Barneveld is tevreden over hoe automobilisten gebruik maken van de omleidingsroutes in verband met de bouw van de Harselaartunnel. Van de westelijke omleidingsroutes wordt overigens meer gebruik gemaakt dan van de oostelijke omleidingsroute. Met name tijdens de (school)spitsen zijn er op de Thorbeckelaan bij de Schoutenstraat pieken waarin veel verkeer moet worden verwerkt. Wie deze spitstijden kan vermijden, wordt gevraagd dit te doen óf te kiezen voor de oostelijke omleidingsroute.

Vanwege de bouw van de Harselaartunnel is de spoorwegovergang Stationsweg/Baron van Nagellstraat afgesloten voor autoverkeer. De gemeente Barneveld heeft twee omleidingsroutes ingesteld: een westelijke route via de Rijksweg, Nijkerkerweg en Thorbeckelaan en een oostelijke route via de Mercuriusweg, Hanzeweg en Wesselseweg. De afsluiting werd op 2 januari jl. ingesteld, maar afgelopen maandag – op de eerste dag na de kerstvakantie – moest blijken of de omleidingsroutes voldoende robuust waren.



Verkeersregelaars

De gemeente Barneveld en BAM Infra B.V. – die de infrastructuur rondom de Harselaartunnel aanlegt – hebben extra verkeersregelaars ingezet om met name tijdens de ochtend- en middag/avondspits het verkeer op de westelijke omleidingsroute en bij de Baron van Nagellstraat/Harselaarseweg in goede banen te leiden. De ervaringen van de eerste dagen geven aan dat het met name tijdens de schoolspitsen (8.15-8.45 uur en 15.00-15.45 uur) extra druk is op de Thorbeckelaan vanwege een combinatie van auto- en fietsverkeer. Ook is het tussen 17.00 en 18.00 uur extra druk vanwege de in- en uitstroom van forsensen. De gemeente Barneveld vraagt automobilisten die deze spitstijden óf de westelijke route kunnen vermijden, dit te doen óf te kiezen voor de oostelijke omleidingsroute. ,,Daar is voldoende capaciteit en de omrijtijd is tijdens deze spitstijden hetzelfde als via de westelijke omleidingsroute", aldus wethouder Van Daalen.