Barnevelders in de Tweede Kamer

BARNEVELD - Op 15 maart zijn alle stemhokjes geopend om een nieuwe Tweede Kamer te kiezen. Ook de oudste partij van ons land doet traditiegetrouw weer mee. Hoewel de Staatkundig Gereformeerde Partij nooit meer dan 3 zetels heeft gehaald, presenteert zij vol passie een lijst met maar liefst 30 namen.

Op plaats 13 staat Leendert de Knegt, al vanaf 2002 is hij raadslid voor de SGP in Barneveld. Hij zet zich enorm in voor onder meer ouderen en zwakkeren in onze samenleving. Ook houdt hij zich bezig met de Jeugdzorg. Het omzien naar elkaar staat bij hem hoog in het vaandel.

Maar Leendert de Knegt is niet de enige Barnevelder die op de kieslijst staat. Helemaal onderaan, op plaats 30, staat Mark Brouwer. Deze oud-Barnevelder is de lijstduwer. Iemand die zogezegd de rest van de lijst moet aanmoedigen. Dat doet hij met verve. In het hele land geeft hij lezingen over defensie en veiligheid. Een speerpunt van de SGP. Met zijn functie als kapitein bij de mariniers is hem dat wel toevertrouwd!