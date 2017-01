Nieuwjaarswandelaars genieten van winterse omgeving Norschoten.

Afgelopen zaterdag werd de eerste nieuwjaarswandeling vanuit de wijk Norschoten gehouden. Ongeveer 35 personen deden er aan mee. In verpleeghuis Norschoten startte men met een bolletje, soep en koffie. Na een wandeling door het licht besneeuwde Schaffelaarsebos kwam men bij de Schaapskooi van familie Willemsen. Hier werden de deelnemers verwend met warme chocolade door Kitty en Rien Van Middendorp. Daarna toog men naar de boerderij van Gea en Bertus van Maanen aan de Nieuwe Norschoterweg. Hier werd verteld over het landleven en kreeg men een appel. Tenslotte liepen oud en jong naar cafetaria Arico op het Lavendelplein waar werd afgesloten met een “patatje met”. Een zeer gezellige en sportieve middag was het resultaat!