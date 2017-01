Sportief in Barneveld: Passie en prestatie bij Gebruiks Honden Sport Vereniging Voorthuizen

Door Leo Polhuys

VOORTHUIZEN/STROE – Gebruiks Honden Sport Vereniging Voorthuizen bestaat al sinds 1995 en is opgericht door de huidige voorzitter en penningmeester Evert van de Werfhorst. Schoondochter Bianca is secretaresse van de twaalf leden tellende vereniging, die een eigen clubhuis en trainingsveld heeft aan de Welgelegenweg/hoek Heideweg, op de grens van Voorthuizen en Stroe.

De leden komen op zaterdagochtend en dinsdagavond bij elkaar om te oefenen met hun werkhonden, die speciaal voor de trainingen worden afgericht. Bianca: ,,Voor ieder lid is de hond zijn of haar grote passie. De meeste leden hebben een Mechelse herder maar ook Duitse herders, bouviers of andere rassen komen voor. Hondensport is een mooie hobby en biedt ontspanning maar we willen ook graag presteren."

Over de schutting

"Enkele van onze leden doen gedurende het hele jaar mee aan wedstrijden op diverse plaatsen in het land. Ook trainen andere verenigingen soms bij ons of wij gaan zelf naar andere verenigingen toe. Zo wennen de honden aan verschillende oefenomstandigheden.''

De leden trainen volgens de richtlijnen van Internationale Prüfungs Ordnung (IPO) met speuren, appèl en manwerk. Oefeningen die de honden moeten uitvoeren, zijn onder meer sta-zitoefeningen en over een schutting springen. Om examen te kunnen doen, moet je voor elk onderdeel een certificaat halen. In maart starten weer de cursussen gehoorzaamheidstraining, bestaande uit verschillende onderdelen waaronder de puppycursus en verkeerszekere hond. Deze trainingen staan open voor elke hond en zijn baasje. Info: www.ghsvvoorthuizen.nl