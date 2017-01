Opening expositie Davitha van de Kuilen

Vanaf 21 januari t/m 28 april exposeert Davitha van de Kuilen een deel van haar werk in het kantoorgebouw van het Nederlands Dagblad. De opening van de tentoonstelling is zaterdag 21 januari aanstaande om half vier in het pand aan de Hermesweg 20 in Barneveld. Tijdens de opening danst Manon Terpstra op een kunstwerk van Davitha.

Davitha van de Kuilen (1987, Kootwijkerbroek) werkt als kunstenaar en docent. Tijdens de expositie bij het Nederlands Dagblad is een selectie van haar werk uit de afgelopen zes jaar te zien. Dit zijn vooral schilderijen en drukwerk, zoals afdrukken van lino- en houtsneden. Davitha: ‘Het fascinerende van deze tijdrovende techniek vind ik de onomkeerbaarheid van het proces, de lijnen die weggesneden worden uit het materiaal kunnen nooit meer teruggeplaatst worden. Dit resulteert in een hele directe manier van werken en in kunstwerken die grote contrasten laten zien in lijn en kleur. Het drukwerk bestaat uit meerdere prenten die samen één afbeelding vormen, wat een monu-mentale uitstraling tot gevolg heeft. Ook in de schilderijen is de invloed van het drukwerk duidelijk herkenbaar in het fijne lijnenspel en heldere kleurgebruik.

Davitha is in 2010 afgestudeerd aan ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten in Arnhem en sindsdien professioneel werkzaam als kunstenares. Dit doet zij vanuit haar atelier in Barneveld. Haar werk is uniek in de zin dat zij, naast schilderkunst, haar focus vooral legt op hoogdruk en grafiek. Dit maakt haar werk erg sprekend en bijzonder (zie bijvoorbeeld de series 'Uit Aarde' en 'Middle East'). Daarnaast heeft zij een fascinatie voor lichamen en bewegingen, wat ook uitgebreid in haar platte én ruimtelijke werk terug is te zien. Davitha heeft een christelijke achtergrond, die zich vertaalt in een focus op Bijbelse thema's en emoties.

Een uitgebreide selectie van haar werk, en meer over haar achtergrond, vindt u op www.davitha.nl.