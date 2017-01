CDA op campagne rond Barneveld

BARNEVELD - Het CDA gaat op verkiezingstour in Midden-Nederland. Op vrijdag 13 januari bezoeken zes CDA-Kamerleden zes plaatsen in de omgeving van Barneveld, waar de volgende dag het CDA-congres zal plaatsvinden. Ter plekke zullen zij een van de vijf thema's van het CDA-verkiezingsprogramma aan de orde brengen door ontmoetingen, rondleidingen en gesprekken. Ook de tien kandidaat-Kamerleden uit Gelderland en Utrecht doen mee aan de verkiezingstour.

Mona Keijzer bezoekt Amersfoort. Thema: zorg/welzijn en kracht van de samenleving. Mona Keijzer bezoekt van 14.00-15.00 uur verpleeghuis/verzorging De Koperhorst en van 15.00-16.00 uur Leeffijn, een instelling voor beschermd wonen. Voor deelname en meer informatie: http://cdaamersfoort.nl/

Michel Rog bezoekt Ede. Thema: onderwijs. Michel Rog bezoekt onder meer van 15.00-16.00 uur Instituut HIP, waar hij in gesprek gaat over de vraag: 'kansengelijkheid en schaduwonderwijs, vijanden of vrienden?' Voor meer informatie: http://www.cda-ede.nl/michel-rog-in-ede/

Jaco Geurts bezoekt Nijkerk. Thema: voedsel en eerlijke economie. In de ochtend zal Jaco Geurts een bezoek brengen aan een Nijkerks bedrijf dat actief is in de voedingssector. 's Middags van 13.00-14.00 uur zal hij op het Plein in Nijkerk aanwezig zijn om met geïnteresseerden te spreken over voedsel en eerlijke economie. Meer informatie: https://www.cda.nl/gelderland/nijkerk-hoevelaken/

Hanke Bruins Slot bezoekt Apeldoorn. Thema: sport en samenleving. Hanke Bruins Slot bezoekt 's middags open sportaccommodatie De Winkewijert, waar zij in gesprek gaat met sociale onderneming Stichting Life Goals. Daarna gaat zij naar het initiatief Nijntje Beweegdiploma Apeldoorn. Voor meer informatie: www.cda.nl/gelderland/apeldoorn/

Agnes Mulder bezoekt Barneveld. Thema: economie, duurzaamheid en energie. Agnes Mulder bezoekt Lagerwey wind en de duurzame kaasboerderij Vanelly. Meer informatie: http://www.cdabarneveld.nl/

Madeleine van Toorenburg bezoekt Veenendaal. Thema: cultuur/veiligheid, familie en gezin. Madeleine van Toorenburg gaat 's ochtends mee op werkbezoek met wethouder Marieke Overduin. Vanaf half één zijn ze samen in de Cultuurfabriek, waar belangstellenden met hen in gesprek kunnen gaan onder het genot van een broodje. Meer informatie: https://www.cda.nl/utrecht/veenendaal/