Nieuwe app en natuurgids maakt van iedereen een 'wildlife watcher'

REGIO - Over de Veluwe wandelen zal, dankzij de nieuwe natuurgids en -app van bioloog Dirk Hilbers, nooit meer hetzelfde zijn. Zijn Stichting Crossbill Guides heeft natuurreisgids in de maak die natuurliefhebbers de optimale kansen biedt om zelf wild, vogels en flora te vinden op de Veluwe.

Er wordt al jarenlang gevraagd wanneer Crossbill Guides als Nederlandse organisatie iets in Nederland gaat doen. Dat gaat nù gebeuren. Crossbill Guides is verantwoordelijk voor de eerste natuurreisgids van de Veluwe en werkt hiervoor samen met verschillende natuurbeheerders (Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Geldersch Landschap en Kasteelen, Kroondomein Het Loo, Hoge Veluwe, Veluwe gemeenten en Veluwefonds). Uit de honderden kilometers wandel- en fietspaden heeft Dirk Hilbers een twintigtal routes samengesteld. Ze zijn zo ontworpen dat je er alle landschappen waaruit de Veluwe bestaat, meemaakt. Daarnaast bevatten beide naslagwerken veel concrete informatie over het ontdekken en vinden van wildlife op de Veluwe. Of je nu op zoek bent naar een ringslang, everzwijnen, vlinders, trekvogels of bijzondere flora, je vindt het gemakkelijker met behulp van de gids. Het boek over de Veluwe is vergelijkbaar met de andere Crossbill Guides maar er is meer informatie in opgenomen over hoe je wildlife vindt omdat het óók voor een publiek geschreven is wat daarmee (nog) niet zo ervaren is.

De app gaat nog een stap verder dan de natuurreisgids. Je vindt er seizoensgebonden informatie bij specifieke plekken over onderwerpen die je interessant vindt, maar je kunt ook tips krijgen hoe je bepaalde dieren kunt vinden – waar in het landschap, hoe verraden ze hun aanwezigheid, et cetera. De app geeft je het wat, waar, wanneer én hoe van de Veluwse natuur.

De gids en app zullen medio april 2017 verkrijgbaar zijn.