Eerste toren en molen wandeltocht

BARNEVELD - WS78 verzorgt op zaterdag 21 januari een wandeltocht van 40 km vanuit Barneveld. De wandelaars starten om 9.00 uur vanuit de Veluwehal, Nieuwe markt 6, 3771CB Barneveld.

De speciaal voor deze dag uitgezette route gaat over onverharde paden en rustige verharde wegen tussen Lunteren, Ede, Wekerom en Barneveld. Het parcours gaat na het centrum van Barneveld door een open terrein met veel asfalt en af en toe zandwegen naar de molen De Hoop bij Lunteren. Na het Lunterse Buurtbosch lopen ze in de richting van Ede en komen langs de Doesburger molen. Met een pittige route over het Wekeromse Zand gaat het terug in de richting van Barneveld.

Deelnemers kunnen zich vanaf 8.00 uur inschrijven voor €5,50, inclusief een soep-, koffie- en fruitbon. Leden van WS78 en KWBN organisaties krijgen korting. De wandelaars krijgen een routebeschrijving mee. Onderweg geven pijlen en linten de weg aan. Bij de eigen WS78 rustposten langs de route zijn de uitgereikte bonnen te gebruiken. Halverwege de 40 km tocht ligt een rustlocatie, waar de consumpties voor eigen rekening zijn. Het startbureau blijft voor het afmelden tot 17.30 open.

Voor meer informatie zie www.ws78.nl