CJG Barneveld organiseert 4-daagse cursus over het voorkomen van conflicten

BARNEVELD - Maandag 6 februari 2017 start het CJG Barneveld met een gratis 4-daagse cursus over het voorkomen van conflicten. De cursus – bedoeld voor ouders van kinderen met autisme – wordt gegeven door de gerenommeerde 'Geef me de Vijf'-academie. De andere cursusdagen zijn op 6 maart, 3 april en 8 mei 2017.



Zijn er regelmatig conflicten tussen ouder en kind? Is de rust ver te zoeken? Deze cursus geeft antwoorden op alle vragen. Meer informatie over deze cursus is te lezen op:

https://www.geefmede5academie.nl/cursusaanbod/professionals/conflict-met-cass-voorkomen/programma.

Praktische informatie

Datum: Maandag 6 februari 2017

Maandag 6 maart 2017

Maandag 3 april 2017

Maandag 8 mei 2017

Tijd: 09.30-16.30 uur

Locatie: Welzijn Barneveld, Wilhelminastraat 12, Barneveld

Voor wie: Ouders van kinderen van 10 tot 18 jaar

Toegang: Gratis

Aanmelding: Is je belangstelling gewekt en wil je vrijblijvend geïnformeerd worden over de mogelijkheden en voorwaarden? Of wil je je direct aanmelden voor deze cursus? Neem dan contact met Centrum Jeugd en Gezin Barneveld, tel. 0342-414816 of meld je aan via info@cjgbarneveld.nl.

Informatie: www.cjgbarneveld.nl of 0342-414816