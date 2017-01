Ervaar e-Zorg in Ziekenhuis Gelderse Vallei

EDE - Zaterdag 21 januari kan men zelf de voordelen van e-Zorg ervaren. In de centrale hal van het ziekenhuis vinden verschillende demonstraties plaats van e-Zorg, van bloeddrukmetingen tot reumachecks. Erik Gerritsen, Secretaris Generaal van het ministerie van VWS, opent dit evenement in Ede en geeft hiermee het startsein voor de landelijke e-Health week van 21 tot en met 27 januari.

Het is de zorg van de toekomst, ldus een persbericht van het ziekenhuis: e-Health of e-Zorg. Ziekenhuiszorg per computer tussen medisch specialist en patiënt, via een beveiligde verbinding. Tijdens de nationale e-Health week worden door het hele land activiteiten georganiseerd om mensen kennis te laten maken met e-Zorg: van slimme apps om je conditie te verbeteren tot hulpmiddelen die zorgen dat mensen langer zelfstandig kunnen blijven wonen.

Ervaar het zelf

In de centrale hal van Ziekenhuis Gelderse Vallei worden op 21 januari a.s. vier werkstations ingericht waar bezoekers een kijkje kunnen nemen. Bij elk station is een ervaren patiënt die zijn e-Zorgapplicatie en thuismeet-apparatuur demonstreert: vanuit zijn luie stoel geeft hij zijn gegevens door aan de medisch specialist. Verderop in het werkstation demonstreert een medisch specialist of gespecialiseerd verpleegkundige het beoordelen van deze gegevens en het maken van behandelbeleid. De werkelijke situatie thuis en in het ziekenhuis wordt zo in beeld gebracht.

De volgende programma's worden gedemonstreerd:

• Bloeddrukmeting thuis: zelfmanagement bij een hoge bloeddruk

• Gluconline: zelfmanagement voor mensen met diabetes mellitus

• Reumacheck voor mensen Reumatoïde Artritis

• Beweegmeter: stimuleren bewegen bij obesitas of na revalidatie

Daarnaast wordt robotica en gaming, gericht op kinderen met diabetes type 1 gedemonstreerd met robot Charlie en de game Pergamon.

Ziekenhuis Gelderse Vallei werkt al meer dan vijf jaar aan een programma om digitale zorg te verlenen. Inmiddels staan honderden patiënten via de computer in verbinding met hun medisch specialist in Ede.

Inschrijven

Wie de ziekenhuiszorg van de toekomst wil ervaren of zelf even met e-Zorg aan de slag wil, kan zich inschrijven voor de demonstratiemiddag op zaterdag 21 januari van 12.00 – 15.00 uur. Bestel e-ticket via https://www.geldersevallei.nl/formulieren/175/inschrijven-ehealthweek/

Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Meer informatie over de nationale e-healthweek op http://www.ehealthweek.net