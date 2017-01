Energieloket Barneveld gaat dinsdag open

BARNEVELD - Wethouder Didi Dorrestijn-Taal opent dinsdag officieel het online Energieloket Barneveld www.energieloketbarneveld.nl. Dat gebeurt voor het gemeentehuis op het Raadhuisplein - bij droog weer, anders is het binnen in Zaal Voorthuizen.

Het Energieloket van de gemeente Barneveld is vanaf dinsdag 17 januari 2017 ook op internet makkelijk te vinden. De nieuwe website www.energieloketbarneveld.nl is het startpunt voor Barneveldse inwoners en ondernemers, die meer willen weten over energie besparen en verduurzamen. De mogelijkheden in eigen huis, voor de eigen onderneming en andere duurzame thema's als vervoer, voeding, energie uit wind en biomassa en afvalbeheersing komen aan bod. Energieloket Barneveld is ook via Facebook en Twitter te volgen.

Behalve via internet kunnen inwoner en ondernemers het Energieloket Barneveld ook bellen voor gratis en onafhankelijk advies. Energieloket Barneveld wil inwoners en ondernemers stimuleren om energiezuiniger en duurzamer te leven.

Energieloket Barneveld biedt onder meer inzicht in wat woningeigenaren kunnen besparen in hun eigen woning. Ze kunnen zelf aan de slag met verschillende gratis checks: check de energielasten met vergelijkbare woningen, woningcheck met de beste energiebesparende maatregelen voor de eigen woning, check voor MKB.

Ze kunnen ook deskundige bedrijven in de buurt vinden, die het werk kunnen uitvoeren. Er zijn handige checklijsten voor het aanvragen en beoordelen van offertes, informatie over subsidies en gunstige financieringsvormen.

Voor ondernemers zijn er overzichten van besparingsmogelijkheden, beschikbare subsidies en financiering, verduurzamen bedrijventerrein en alles over Denktank Klimaat en Duurzaamheid.

Er is antwoord op vragen over hoe men in de gemeente Barneveld duurzaam kan zijn met vervoer, voedsel, wind, bio-energie en afval.

Er kan ook een kijkje genomen worden bij inwoners en ondernemers, die al stappen hebben genomen.

Snel contact met het Energieloket voor gratis en onafhankelijk advies gaat via 0342-495450 en energieloket@barneveld.nl.

Inwoners geven gemiddeld één maandsalaris per jaar uit aan energie. En maar liefst één op de vijf huishoudens maakt zich zorgen over de energierekening. Ook voor ondernemers is energie een grote kostenpost. Veel mensen willen wel energiebesparende maatregelen nemen, maar weten vaak niet hoe en waar te beginnen. Zij zitten met vragen als: Welke maatregelen passen in mijn huis? Hoe zoek ik een goede aannemer uit? Bij welke initiatieven kan ik mij aansluiten? Hoe vraag ik subsidie of een lening aan? Het energieloket helpt met onafhankelijk advies over mogelijkheden, subsidies en financiering.