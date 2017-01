Oehoe: Vrijblijvendheid is de pest

Kinderen pesten elkaar altijd. Volwassenen ook. De meeste humor gaat eigenlijk wel ten koste van iemand of iets. Zolang het goedmoedig blijft en over en weer gaat, is er niets aan de hand. Wordt het eenzijdig, steeds herhalend tegen dezelfde, dan is het pesten geworden.

Dan gaat het te ver en moet er dus ingegrepen worden. Dat was altijd al zo, maar het lastige van vandaag de dag is, dat er geen normatief kader is. Kinderen voelen zich niet schuldig als ze Jantje 'een raar joch' vinden, waarmee ze niet willen spelen. Want dat is hun mening en die mogen ze hebben, zo is ze geleerd. Ze mogen die mening zelfs uiten. Gaan ze zover dat ze Jantjes fiets afpakken, dan wacht er slechts een 'ernstig gesprek' met de juf. Wordt dat gesprek zo ernstig, dat ze echt onder de indruk zijn, dan komt moeders op hoge poten naar school om zich te beklagen, dat haar kind er niet van slapen kon. Ernstig wordt het door menig volwassene pas genomen als de politie eraan te pas komt. Dan is het meestal al te laat en zijn de eerste stappen op een kriminele loopbaan al gezet.

Wat kinderen - de meeste mensen - nu eenmaal nodig hebben, is een normatief kader, dat níét vrijblijvend is. Op de kaders, die vroeger door de stam, het dorp of de kerk gesteld werden, is heel veel af te dingen, maar géén kaders is uiteindelijk veel verwoestender voor de hele maatschappij.

Kaders hoeven ook niet onveranderlijk te zijn. Zo kun je het homohuwelijk bijvoorbeeld zien als een verwording, maar even goed als een nieuw kader. Voor de maatschappij is structuur en verantwoordelijkheid voor elkaar nemen veel belangrijker dan een opvatting over zonde en zedelijkheid uit het Midden-Oosten. Nieuwe kaders dus, prima. Maar je zult ze nu wel moeten gaan stellen. Tolerantie onder elkaar, respect voor dieren... allemaal goed, maar níét als iedereen het zelf mag uitmaken. Wie mensen tegen elkaar opzet met tekst of afbeelding, is dus strafbaar. Homosexuelen zijn niet meer zondig en dat mag op school ook niet meer beweerd worden. Ritueel slachten mag niet meer. Jongetjes mogen zelf uitmaken, of ze zich laten besnijden als ze 16 zijn.... Dat zijn de westerse normen anno 2017, dus daar zal iedereen het dan mee moeten doen.