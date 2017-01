Deelnemers De Rozelaar lunchen op De Meerwaarde

BARNEVELD - In het kader van hun maatschappelijke stage hebben tweedejaars leerlingen van De Meerwaarde de deelnemers van Klaproos (dagbestedingsgroep van De Rozelaar) vanmiddag getrakteerd op een overheerlijke lunch en een reuzegezellige bingo.

De scholieren hadden 's ochtends de voorbereidingen getroffen voor de lunch. Daarnaast was het lokaal gezellig versierd met slingers en ballonnen. Op het menu stond tomaten- of groentesoep, daarna volgde een broodje gezond en als klap op de vuurpijl kregen we ook nog een broodje hamburger. Smullen!!

Na deze lunch stond een bingo op het programma. Al gauw mengden de scholieren zich tussen de deelnemers en was er veel interactie. Het was heel spannend wie er als eerste bingo zou hebben, maar Johan ging er als eerste met een prijs vandoor. Daarna volgden er nog meer. We kijken terug op een gezellige en geslaagde middag.

Welzijn Barneveld is nauw betrokken bij deze maatschappelijke stage, ze bemiddelt tussen de scholen en organisaties. Een mooie samenwerking op deze manier!