Het eerste hengstenveulen van 2017!

Op twee januari 2017 om half vier 's middags is na een moeizame bevalling Monchesco geboren.

Monchesco zal opgroeien bij zijn moeder op zorgboerderij Groot Kootwijk in Barneveld.

Het was een grote verrassing en het was onbekend bij de aankoop van Lizzy (moeder van Monchesco,mini Tinker) dat ze drachtig was.

Het levendige hengstenveulen wordt al snel gesocialiseerd door een bezoekje langs te brengen bij de koeien.

Lizzy is erg beschermend over haar veulen, gelukkig staat ze het toe dat Monchesco geknuffeld wordt door de zorgkinderen.

Wij denken dat ze het eerste veulen van 2017 is.