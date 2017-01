Het nieuwe leven van Astrid

BARNEVELD - Nog niet zo lang geleden was het leven van Astrid Kraak nog op televisie te zien. Astrid Kraak was een vrouw die een leven had dat gevuld was met psychische problemen, angst en depressie. Zaterdag 28 januari brengt theatergroep Face to Face het in De Harmonie.

Ze was o.a. gediagnostiseerd met een traumatisch stresssyndroom en een meervoudige persoonlijk stoornis. Ze werd ongeneeslijk ziek verklaard en vanwege de uitzichtloosheid van haar leven, had ze groen licht gekregen om euthanasie te plegen. Na dit cruciale moment en nog voordat ze uit het leven kon stappen, deed God een wonder. Iets wat niemand uit haar omgeving voor mogelijk had gehouden werd werkelijkheid. Haar leven draaide 180 graden en ze was nooit meer dezelfde. Blijdschap, vrede en weer zin in het leven hebben vulde haar leven.

Zaterdag 28 januari zal om 19.30 uur Astrids leven In De Harmonie op een bijzondere wijze naar voren worden gebracht. In een speciale talkshow zal theatergroep Face tot Face bepaalde momenten uit haar leven naspelen. De avond zal door zanger en gitarist Jaap van Laar met zijn inspirerende teksten worden opgevuld.

De talkshow begint om 19:30u?. in De Harmonie (Schaffelaar theater) Theaterplein 1 Barneveld. De toegang is gratis.