Beleef het Nationaal Theaterweekend in het Schaffelaartheater

Dat het Schaffelaartheater regionaal meetelt en bekendheid geniet, dat weet u. Dat we landelijk nog wel eens in de pers komen, heeft vaak te maken met onze couleur locale. Maar wist u dat deze Barneveldse cultuurbouwer ook als landelijk theater op de kaart staat? Eerder dit seizoen veroverde het theater een brancheprijs en volgend weekend mag zij meedoen met het landelijke BankGiro Loterij Theaterweekend.

Dat betekent dat u voor een kleine prijs het theater kan bezoeken. Het Theaterweekend wordt gesteund door het Prins Bernhard Cultuurfonds en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Op vrijdagavond 20 januari kunt u al met ons mee terug in de tijd: In een drie kwartier durende film ziet u hoe het Schaffelaartheater tot stand gekomen is. Na een korte pauze gaan we nog verder terug, namelijk naar het Oud Barneveld van de jaren ’50 en ’60.

Het Schaffelaartheater verzorgt op zaterdag 21 januari vanaf 12.00 uur elk uur een rondleiding. Muziekschool Barneveld houdt ook op muzikale wijze open huis met tal van workshops. Ook De Harmonie laat van zich horen met een open repetitie door De Jonge Phil. Die avond zijn er twee voorstellingen: cabaret van het Vlaamse trio Intgeniep en een muzikale route door Amerika met Motel Westcoast.

Op zondagmiddag 22 januari is er speciaal voor de kinderen een voorstelling, Jip & Janneke door Wijnand Stomp. We verwelkomen dan ook de virtuoze pianist Wibi Soerjadi, die een prachtig theaterconcert zal geven. We nodigen u graag uit om dan nog even te blijven voor een wijnproeverij met hapjes na afloop, waarbij de muzikale omlijsting wordt verzorgd door een blaaskwintet. Kortom: Een weekend vol beleving en inspiratie in Het Schaffelaartheater!