Groen licht voor aanleg 'slinger' over Harselaar-Driehoek

BARNEVELD - De gemeente Barneveld kan van start met de aanleg van de 'slinger', in aansluiting op de Hanzeweg, over het toekomstige bedrijventerrein Harselaar-Driehoek. Voor de aanleg was grond nodig die via een onteigeningsprocedure moest worden verworven. De procedure is nu met succes afgerond. De gemeente Barneveld zet alles op alles om de nieuwe weg zo snel mogelijk aan te leggen, zodat deze optimaal kan dienen als omleidingsroute tijdens de bouw van de Harselaartunnel.



De verlengde Mercuriusweg is niet alleen belangrijk voor de ontsluiting van het toekomstige bedrijventerrein Harselaar-Driehoek, maar is ook een belangrijke schakel voor de bereikbaarheid van Harselaar-Oost, -Zuid en de toekomstige rondweg om Barneveld.



Voor de aanleg van de toekomstige weg was grond van een van de grondeigenaren van Harselaar-Driehoek nodig. Na een succesvolle onteigeningsprocedure is de grond nu eigendom van de gemeente Barneveld.



Snelle aanleg

Wethouder Aart de Kruijf wil de nieuwe weg snel aanleggen. ,,Dat is immers goed voor de bereikbaarheid van Harselaar, vooral vanwege de omleidingsroute voor het verkeer dat twee jaar geen gebruik kan maken van de spoorwegovergang Stationsweg/Baron van Nagellstraat. De doorgetrokken Mercuriusweg voorkomt dat doorgaand verkeer over het drukke Harselaar-Oost moet rijden. Daarnaast is de verbeterde ontsluiting goed voor ondernemers die zich op Harselaar-Zuid (willen) vestigen."



De gemeente Barneveld verwacht dat de nieuwe weg rond de zomervakantie in gebruik kan worden genomen.