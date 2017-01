Keuze instrument makkelijker door Muzieksafari en Popsafari

BARNEVELD - Vaak vinden kinderen het moeilijk om een muziekinstrument te kiezen. Daarom neemt Muziekschool Barneveld kinderen mee op Muzieksafari. Dit jaar zijn er zelfs twee cursussen: de gewone Muzieksafari en de Popsafari voor alle kinderen die van popmuziek houden.

Beide korte cursussen zijn bedoeld om kinderen kennis te laten maken met de verschillende muziekinstrumenten en te helpen een doordachte keuze voor een instrument te maken. En als ze gekozen hebben, kunnen de kinderen vanaf september starten met muziekles op het instrument van hun keuze. Aanmelden voor de Safari's kan via de website van de muziekschool of via info@muziekschoolbarneveld.nl.

The Big 5

Op Muzieksafari maken kinderen van 6 tot en met 10 jaar kennis met 'The Big 5' van de muziekschool: de houten blaasinstrumenten, de koperen blaasinstrumenten, de strijk- en snaarinstrumenten, de toetsen en het slagwerk. Telkens is er één informatieve les over een instrumentengroep en één les om de instrumenten uit die groep uit te proberen. Na 10 lessen hebben de safari-gangers dus met alle instrumenten kennis gemaakt.

Deze korte en leerzame cursus start op 27 januari en bestaat uit 10 lessen op vrijdagmiddag van 16.00 tot 16.45 uur. Bij voldoende belangstelling start er een tweede cursus om 16.45 uur. De kosten bedragen 75 euro.

Popsafari

Naast de succesvolle cursus Muzieksafari kunnen kinderen bij Muziekschool Barneveld dit jaar ook mee op Popsafari. In 8 lessen gaan kinderen van 8 tot en met 12 jaar op ontdekkingsreis in de wereld van de popmuziek. In de eerste vijf lessen maken zij kennis met The Big 5 van de popmuziek: elektrische gitaar, basgitaar, keyboard, drums en saxofoon. In de laatste drie lessen spelen de kinderen al samen in een echte band.

De cursus Popsafari start op 23 januari en bestaat uit 8 lessen op maandagmiddag van 16.20 tot 17.00 uur. De kosten bedragen 60 euro.