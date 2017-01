Banden tussen Barneveld en Malawi aangehaald

Stichting Timotheos helpt kinderen in Malawi. Deze stichting is in 2011 opgericht en heeft in de afgelopen vijf jaar steeds meer bekendheid gekregen. In plaatsen zoals Ede, Staphorst, Doornspijk en Urk is Timotheos al lange tijd actief. Vanaf 2017 heeft ook Barneveld een eigen afdeling.

De stichting zet zich in voor Malawi, een ontwikkelingsland in Afrika dat grenst aan Zambia, Tanzania en Mozambique. Malawi is één van de allerarmste landen ter wereld. Veel weeskinderen en jongelui kunnen niet naar school omdat er geen geld is. Timotheos probeert deze problemen aan te pakken. Veldwerkers Bep Klok en Wim Akster zetten zich volledig in voor de Malawische bevolking. Ook gaan er meerder keren per jaar werkgroepen met vrijwilligers mee om de handen uit de mouwen te steken. Er worden scholen gebouwd, leraren opgeleid, studenten gesponsord, waterputten geslagen, Bijbels uitgedeeld en er wordt geëvangeliseerd. De stichting heeft alleen een kantoor in Malawi en draait op vrijwilligerswerk.

In het komende jaar organiseert ‘werkgroep Barneveld’ verschillende activiteiten in de regio. Dat begint al op vrijdag 20 januari met een avond bij Kalverhouderij Beekzicht aan de Scherpenzeelseweg. Aan de hand van kleurrijke foto’s neemt Bep Klok de luisteraar mee naar haar werk voor de stichting in Malawi. Dominee G. Beens uit Kootwijkerbroek hoopt de avond te openen om 19.30 uur. De entree is gratis en er wordt een collecte gehouden. Iedereen is van harte welkom!