Even heerlijk genoten van alle winterse beelden vandaag in Barneveld, na een nachtje en ook overdag, wat sneeuwbuien. Een prachtig gezicht, sneeuwpoppen, met en in de sneeuw spelende kinderen.

Alleen de wind was erg koud, en mijn wandelschoenen bleken niet meer helemaal waterdicht, er lagen veel plassen gesmolten sneeuw onderweg.